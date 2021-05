Pamela David, sobre sus ganas de regresar a la TV: “Quiero volver, pero no a cualquier precio”

Alejada de los medios desde fines de 2019, Pamela David reapareció en Flor de equipo y habló de todo: los motivos que la alejaron de la pantalla chica, sus ganas de volver y la trágica muerte de su hermano, quien se quitó la vida por su adicción a las drogas.

“En 2020, antes de que cierren todo nos fuimos a Mendoza pero sin nada: sin ropa, sin cuadernos. Fue medio caótico porque nos tuvimos que quedar ocho meses allá”, comentó David que al trabajar desde sus 13 años de pronto se encontró ante una nueva realidad. “Me encontré tejiendo, controlando tareas”, confesó quien desde el año pasado forma parte del directorio de Canal 7 de Mendoza.

En cuanto a los motivos que la alejaron de la pantalla en plena conducción de Pamela a la tarde, reveló: “El 31 de mayo de 2019, en una operación del corazón, se muere el hijo de la niñera de mis hijos. Tenía 5 añitos y eso me traumó. Entonces dije: ‘Basta de ir por inercia a trabajar, basta de correr de un lado para otro’. Desde ahí supe que mi estadía en la tele tenía fecha de vencimiento para mí. Empecé a tener mucha consciencia, quería decidir cada día lo que quería hacer”.

La necesidad de estar más en casa cerca de sus hijos también fue clave en su decisión. “Lola tiene 8, está en una edad crítica. Feli tiene 14, y cuando le pregunté qué se acuerda de sus ocho años me dijo ‘que no estabas nunca’. Y es verdad, estaba haciendo Gran Hermano, Desayuno... No me arrepiento de nada, pero ahora quiero estar más presente”, señaló.

Y aunque nunca desapareció del todo (todos los martes hace un vivo con profesionales sobre diversos temas), la conductora asegura que extraña mucho la pantalla y que desea volver muy pronto. “Extraño un montón. Estoy pensando, me estoy reuniendo. En el 2019 necesitaba correrme, hoy quiero volver, pero no a cualquier precio ni haciendo cualquier cosa”, advirtió quien también está a punto de lanzar su propio vino. “Mi marido tiene su bodega y yo estoy haciendo mi vino; es un espumante rosé”, sorprendió.

Sin embargo, su año sabático no resultó como ella esperaba. Primero, la pandemia del coronavirus que la obligó a permanecer en su casa de Mendoza más de lo esperado. Luego, el trágico suicidio de su hermano, Franco, que fue un cimbronazo y le hizo replantear aún más su día a día. “Mi hermano había tenido muchos episodios e intentos de quitarse la vida hasta que llegó el día que lo logró. Había estado internado en varias ocasiones, se hizo todo lo que se pudo. La familia estuvo siempre, unida, rota, pero siempre estuvo”, confesó angustiada.

Pamela David junto a su hermano Instagram

Lo más conmovedor fue que el joven se convirtió en papá después de su muerte aunque nunca llegó a saberlo. “Iba a ser papá y no lo supo. Hoy nos queda un bebe hermoso (Gian Franco), que es una luz. Tiene dos meses y medio. Fue una sorpresa cuando me enteré. Fue muy contradictorio porque uno piensa que hubiera pasado si él hubiera sabido esto”, expresó emocionada, mientras aprovechó para concientizar a la sociedad sobre las adicciones.

