Pampita Ardohain, sobre Mariano Balcarce: "Estoy muy enamorada, es un bombón"

31 de mayo de 2019

Pampita Ardohain está viviendo su primera relación no mediática en años y, al parecer, la está disfrutando. Después de muchas idas y vueltas con Pico Mónaco, la modelo, jurado de "Bailando por un sueño" y conductora encontró en Mariano Balcarce su remanso. Sin embargo, cada tanto desliza alguna pista de cómo está viviendo esta primavera del amor con el empresario de 32 años.

En la alfombra roja de la gala de Fundación Huésped, Balcarce decidió hacer algunas declaraciones , algo que sorprendió porque en general él elige mantenerse en silencio."No me molestan las cámaras pero prefiero no decir nada, no tiene nada que ver conmigo. Me sorprendió como mujer, estamos muy bien", dijo.

Más tarde, Pampita quien se había explayado un poco más al decir: "Estamos muy contentos, muy felices, es una relación que lleva pocos meses y él no es del medio así que le digo que haga lo que quiera, que hable o que no hable, como quiera él". Luego, vio el video de su novio en el ciclo que conduce Pampita online! y se conmovió.

"Estaba medio enfermo ese día, para que sepan. Tenía 38.6 de temperatura y estuvo ahí. Fuimos al evento un rato y nos tuvimos que ir rapidito porque se sentía re mal. Me hizo el aguante", dijo y agregó: "¡Estoy muy enamorada! Es un bombón, un divino total".

Pampita fue al evento después de cumplir su función de jueza en "Bailando por un sueño". Para la ocasión, eligió un vestido blanco, de falda larga y con un tajo que dejaba ver sus piernas.

