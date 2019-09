Pampita Ardohain habló del "tiempo prudencial" para volver a enamorarse

La modelo dio su parecer sobre cuánto tiempo tiene que pasar para volver a apostar al amor Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de septiembre de 2019 • 13:02

¿Hay un tiempo establecido para volver a apostar al amor después de una separación? Esta fue la pregunta que Pampita Ardohain no temió responder. La modelo disfruta de su noviazgo con el empresario gastronómico Roberto García Moritán, a dos meses de haber terminado su relación con Mariano Balcarce, y en su programa habló sobre cuánto es el "tiempo prudencial" para comenzar una nueva relación después de una separación.

En su programa, Pampita Online, la conductora y modelo abordó el conflicto entre Valeria Archimó y Guillermo Marín, que durante esta semana tuvo en el ojo de la tormenta a Sol Pérez como un posible nuevo amor del productor. En este sentido, el panelista Luis Piñeyro cuestionó si dos meses eran suficientes para comenzar otro romance.

Pampita últimamente no teme tomar la palabra para dar consejos. Hace poco le dedicó unas sentidas palabras a Cinthia Fernández y anteriormente opinó sobre los continuos problemas de Nicole Neumann y Fabián Cubero referidos a la tutela compartida de sus hijas. Por eso esta vez tampoco tuvo ningún inconveniente en dar su parecer sobre los "tiempos adecuados" entre el comienzo de una relación y el final de otra. "Hay que ser claros y no reincidir. Si estás reincidiendo hasta el día anterior y de repente aparecés con otra persona es raro. Si las cosas están claras y no te mandás ni un WhatsApp, ya estás medio listo para hacer lo que quieras", sentenció.

Entonces el panelista le preguntó directamente a la modelo: "¿Pero suponete que estabas en pareja y terminás saliendo con alguien que ya conocés (...)?". Y Pampita le retrucó con mucho humor: "¡Justo a mí me vas a preguntar! ¡Antes de los dos meses el amor ya me encuentra! ¡Viene solo, aparece! ¡Tengo un imán para el amor!".

Tal como dijo Pampita, su vida amorosa fue muy ajetreada este año: estuvo de novia con Pico Mónaco, Mariano Balcarce y Roberto García Moritán, su actual pareja.