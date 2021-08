Pampita Ardohain respondió a las críticas por llevar a su beba a ShowMatch: “Que cada una disfrute de su maternidad a su manera”

A diez días de dar a luz, Carolina “Pampita” Ardohain volvió a trabajar. Tras regresar a la conducción de Pampita Online, por la noche estuvo en la pista de ShowMatch, donde presentó a su hija Ana en vivo. Sin embargo, la modelo fue duramente criticada en las redes no sólo por regresar tan rápido a sus actividades, sino por llevar a la recién nacida a un estudio de televisión.

“La llevo porque tengo el viaje hasta Don Torcuato [el lugar donde están ubicados los estudios Baires], una hora de maquillaje y pelo y dos de programa, son 4 horas en total y no la quiero dejar en casa tanto; quiero estar a disposición con la lactancia”, explicó este martes en Los ángeles de la mañana haciéndole frente a las críticas. Y enseguida, relató cómo es la dinámica con la pequeña: “Mientras me maquillan le doy la teta hasta último momento, y Robert [García Moritán, su marido] se queda con ella esas dos horas de programa, en el camarín. Después, la tengo conmigo de vuelta mientras regresamos a casa. Es mucho tiempo para que esté sin nosotros, es muy chiquitita”, aclaró.

En cuanto a los riesgos de llevarla a un estudio de televisión, la jurado de “La Academia” advirtió que tiene un espacio especialmente ambientado para su bebé. “ El camarín esta súper cuidado. Por protocolo, más de dos o tres personas no puede haber y nos hisopamos todos los días. Tiene su cuna, su cambiador, su cochecito, todo como si fuera una habitación de bebé, así que me acompaña ”, señaló quien por ahora prefiere no exponerla a las luces y las cámaras de la pista.

Pampita, y Marcelo Tinelli, junto a Ana NEGRO_LUENGO

Sin embargo, las críticas no sólo apuntaron al hecho de que haya llevado a la pequeña al estudio, sino que en las redes cuestionaron fervientemente su decisión de regresar tan rápido al trabajo. “ Es parte de mi vida, para mí no es una molestia. Además, tengo un equipo que hace todo por mí. Está bueno que cada una disfrute de su maternidad a su manera, no hay modelos a seguir tampoco ”, reflexionó dando a entender que no pretende ser un ejemplo a seguir.

“Está muy bien la que está cansada, la que se siente mal anímica o físicamente porque el cuerpo tarda mucho en volver a ser lo que era. Yo no quiero ser un modelo de nada, ni tampoco estoy promoviendo esto de volver rápido al trabajo porque todas se merecen su tiempo con su bebé en su casa y hacer el apego como les parece, pero yo lo vivo de esta manera. Está bueno que no nos juzguemos entre mujeres, que cada una pueda vivirlo como le parece ”, agregó.

Por último, la modelo aclaró que al tratarse de su quinto hijo, tiene otra experiencia al respecto. “Quizá sea porque tengo otra experiencia como mamá. Está re bien la que está tres meses en pijama con los pelos parados porque es muy difícil amamantar, no dormir... Está muy bien como cada una elige llevarlo. Yo elijo esto y me encanta y me veo feliz haciéndolo. Así que acá estamos, trabajando juntas y acompañándome a todos lados”, subrayó con una sonrisa.

Entre otras cosas, Ardohain aclaró que su bebé se llama Ana y no Ana Carolina, como se señaló en algunos medios. “Ya tiene un apellido compuesto, no le podíamos poner más nombres”, explicó, al tiempo que dio cuenta de lo gran padre que es García Moritán: “Me la saca de los brazos y le tengo que rogar que me la devuelva, porque no la suelta. Se la pone en la mochilita y anda por toda la casa con ella, hace las reuniones por zoom con ella encima”.

