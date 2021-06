Pampita Ardohain, sobre la supuesta “lista de amantes” de Benjamín Vicuña: “No necesito hablar de otras personas”

Embarazada de ocho meses, Carolina “Pampita” Ardohain se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida. La modelo confesó que aún no sabe si va a incluir alguna imagen del parto en su reality, pero que planea filmarlo de principio a fin. Sin embargo, su cara de felicidad cambió por completo cuando le preguntaron por los dichos de su amiga Angie Balbiani, quien el martes habló de “la lista de amantes de Vicuña”, mientras era entrevistada en Los ángeles de la mañana.

“Falta un mes, me puedo pasar dos semanas o se puede adelantar, nunca se sabe”, comentó la jurado de “La Academia” este miércoles, en una nota con el ciclo matinal de eltrece. En cuanto a su reality, confesó que las cámaras se volvieron su sombra. “Graban todo lo que hago en el día. Desde que me levanto, cuando me maquillan para el primer programa, después me acompañan acá y en todos mis proyectos en los que soy empresaria. Están ahí constantemente, son mi sombra”, bromeó satisfecha con el resultado.

En cuanto a si el público va a poder ser testigo del parto, Pampita aclaró que todavía no sabe qué va a mostrar al respecto. “Tengo la libertad de ver en el momento, según como lo sienta. No sé cómo lo voy a transitar tampoco. En mis anteriores partos, filmé todo. En Chile se puede así que tengo todo filmado desde varios ángulos”, reveló, entre risas.

Minutos después, la modelo habló de la felicidad que le provocó el embarazo de su amiga, Angie Balbiani, bebé del cual será la madrina: “Estoy embobada, se viene un chiquitito... Lo estamos transitando juntas”. Sin embargo, su sonrisa se borró por completo cuando la cronista le preguntó por los dichos de la panelista en LAM, en donde hizo referencia a la “lista de amantes de Vicuña” y aclaró que ella por fidelidad a su amiga se ubicaba en la vereda de enfrente de esas mujeres. “No, no es así. Mis amigos saben que son muy libres de elegir lo que se les antoje, yo nunca me ofendo. No soy de reclamar ni mucho menos”, aclaró con seriedad.

Ante el nombre de Isabel Macedo como parte de esa lista, Ardohain expresó: “ No me gusta que busquen incomodarme o ponerme en malas situaciones. Yo no lo genero, ya saben que hace muchos años soy súper respetuosa . Cuido mucho el vínculo familiar”. Mientras la movilera recalcaba que nunca la habían escuchado hablar de la China Suárez, Pampita aclaró: “Nunca, porque no lo necesito. Tengo un montón de cosas lindas para contarles. No me paran de pasar cosas, así que no necesito hablar de otras personas. Tampoco me gusta la situación incómoda familiar”, remató.

LA NACION