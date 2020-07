Pampita Ardohain y ¿un palito a su ex?: "Me busqué un fiel de capricornio"

La modelo celebra que su pareja sea de capricornio Crédito: Captura Instagram

Pampita Ardohain está viviendo un momento de plenitud, tanto en su vida personal, junto con su flamante marido Roberto García Moritán, como en lo laboral con su ciclo de Net TV, Pampita online. Haga lo que haga la modelo y conductora siempre es noticia. Esta vez, un comentario filoso sobre la fidelidad levantó el avispero y sacó del cajón de los recuerdos la fama de su ex, Benjamín Vicuña.

Gabriel Oliveri, uno de los integrantes del ciclo, hizo un repaso por el horóscopo y prestó especial atención a la sexualidad de las figuras del espectáculo. Fue en ese contexto en que surgió el signo de capricornio. El columnista destacó que los nacidos bajo este regente -la conductora y su actual marido-, son "muy fieles y responsables una vez que los conquistás, por lo que evitan correr riesgos con su pareja, no traicionan".

"Capricornio dice 'a mí no me gusta que me engañen, no voy a engañar'", remarcó Oliveri. "Está bien. Por eso me busqué uno de capricornio, no tengo más problemas", lanzó Pampita ante su panel. Las risas se sucedieron y siguieron con otro signo.

Después de 10 años en pareja con Vicuña y muchos rumores de infidelidad, la modelo parece reírse de sí misma y apostar a que no le vuelva a pasar. Mientras que su ex está a pleno con su familia ensamblada junto con la China Suárez, Pampita está felizmente casada y arrancando un nuevo capítulo en su vida. Si bien en un principio había tensión con el chileno, las cosas se calmaron y se muestran como un bloque que pone esmero en mantener a sus hijos como prioridad.