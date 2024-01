escuchar

El próximo 17 de enero, Carolina “Pampita” Ardohain cumplirá 46 años, y para celebrarlo, la modelo viajó a México junto a sus cuatro hijos. Este miércoles a la noche, la familia fue vista en Ezeiza mientras despachaban sus valijas y se preparaban para subirse al avión.

Pampita llegó al aeropuerto junto a los niños -Bautista, de 15 años, Beltrán, de 11, Benicio, de 9 y Anita, de 2- y su marido, Roberto García Moritán, quien se quedó en la Argentina . El ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acompañó a su mujer y a los chicos a realizar los trámites previos al embarque y se despidió de todos, antes de volver a su hogar en la ciudad.

Pampita viajó con sus hijos a México y su marido, Roberto García Moritán, fue a despedirla Gerardo Viercovich - LA NACION

Pampita, muy feliz de poder viajar con sus hijos Gerardo Viercovich - LA NACION

Mientras despachaban las valijas, los chicos se divertían jugando y Pampita los miraba con ternura Gerardo Viercovich - LA NACION

Para las largas horas de vuelo, la modelo eligió un look descontracturado: un short de jean blanco, remera de algodón gris, un sweater verde, una cartera en color suela y un cómodo calzado en color blanco.

La pequeña Anita estaba vestida con un look total white mientras que los varones prefirieron pantalones de algodón y buzos, un estilo más urbano propio de los adolescentes.

Bautista, el mayor de los hermanos, miró seriamente a su mamá mientras acomodaban las valijas para despacharlas Gerardo Viercovich - LA NACION

Los hijos más grandes de la modelo vienen de pasar unos días en Chile junto a su papá, Benjamín Vicuña Gerardo Viercovich - LA NACION

Este viaje marca el reencuentro de la modelo con sus tres hijos más grandes, quienes pasaron unos días en Chile con su papá, Benjamín Vicuña, y sus hermanos menores Magnolia y Amancio, fruto de la relación del actor chileno con la China Suárez. Los chicos aprovecharon el viaje al país vecino para celebrar Año Nuevo con su familia paterna y disfrutar de unos días de playa y campo.

Días atrás, durante una entrevista con el programa Rumis, Pampita reveló que todavía no supera el hecho de que sus hijos se vayan a pasar unos días con el papá, ya que los extraña demasiado. “Me mata que no estén. No me voy a acostumbrar nunca a que finde de por medio se vayan o tener que partir las vacaciones al medio”, confesó. “ Para mí, mis hijos naturalmente tendrían que estar conmigo todo el tiempo. Me gusta verlos, me gusta que estén, me gusta que haya ruido en la casa. No me parece algo natural que no estén la mitad del tiempo ”, continuó y culminó: “Me pierdo la mitad del tiempo de mis hijos por tener vidas separadas, pero me tengo que acostumbrar”.

Roberto García Moritán se despidió de su esposa y de su hija, quienes pasarán unos días en las playas mexicanas Gerardo Viercovich - LA NACION

Antes de subir al avión, la pareja se dio un apasionado beso Gerardo Viercovich - LA NACION

El político aprovechó los últimos minutos con su hija Ana y la llenó de besos Gerardo Viercovich - LA NACION

Antes de despedirse por unos días, García Moritán aprovechó para llenar de abrazos a Anita y se despidió de Pampita con un apasionado beso. El político se quedará en la ciudad de Buenos Aires trabajando, ya que hace un mes acaba de asumir su nuevo rol en el gobierno porteño.

Pampita celebrará su cumpleaños 46 en Cancún Gerardo Viercovich - LA NACION

Viajar para celebrar su cumpleaños en alguna playa paradisíaca ya se volvió una rutina para Pampita. El año pasado, para recibir los 45 años, la modelo fue junto a su familia y amigos a Brasil, en donde realizó un mega festejo con temática entre circense y tropical que incluyó una torta de tres pisos, malabaristas y música.

En aquella oportunidad, se armó una mesa larga con espacio para unas 40 personas aproximadamente. Además, había un living con sillones y banquetas para que todos estuvieran cómodos. También hubo algunos espacios decorados con flores y antorchas para sacarse fotos y una pista de baile con luces bajo una carpa para usar durante la noche.

Además de sus amigos más íntimos que suelen acompañarla en sus viajes, en su celebración de los 45 años también estuvieron presentes su hermano Guillermo, su cuñada, sus cuatro hijos, su marido y los hijos que tuvo el ministro porteño con Milagros Brito, Delfina y Santino, demostrando una vez más que juntos lograron formar una gran familia ensamblada que sabe disfrutar en armonía.

