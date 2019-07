Pampita explicó el motivo de su enojo con las mujeres que la atacaron

Crédito: Twitter

Este domingo, días después de anunciar que se había distanciado de su novio Mariano Balcarce, Pampita sorprendió a todos sus seguidores al publicar un mensaje en Twitter enojada. "¡Qué pena ver tantos comentarios de mujeres riendo y diciendo que me separé porque me metieron los cuernos! ¡Primero que no es verdad! Y segundo...no se hagan las feministas que saben de sororidad ¡De hermandad, apoyo y comprensión están demostrando muy poco!", escribió.

Las repercusiones de este mensaje fueron tan grandes, que la modelo utilizó unos minutos de su programa, Pampita online, para explicar el motivo por el cuál decidió hacer la publicación. "Me re calenté. El sábado estaba viendo el partido, miré Twitter y vi que era Trending Topic, o sea que había miles de comentarios. Ahí dije '¿qué pasa acá?'".

"Empecé a leer, 'la hicieron cornuda, debe ser insoportable, tiene olor, lo debe hacer mal en la cama, esta mina cambia de novio siempre'. Palabras desagradables y miles de comentarios. ¡Y eran todas mujeres!", expresó indignada. "Mujeres echándole la culpa a la mujer, que no empatizan. ¡Pará loca! Soy libre, soy soltera, puedo tener todos los novios que quiera, ¿qué te pasa?".

La modelo contó lo que sintió al momento de leer a tantas mujeres hablando sobre ella. "Me dio pena que las mujeres se bardeen entre sí cuando la red de amigas mujeres es tan importante en nuestras vidas. En los momentos más difíciles, mis amigas mujeres son mi contención, mis hermanas. ¿Qué pasa que nos seguimos para bardear? Paren chicas, reaccionen, buena onda entre las minas, apoyémonos".

"Estamos en una época en la que se habla del feminismo y la sororidad. El hombre cambia de novia todo el tiempo pero si una mujer tiene dos novios, como tuve yo desde que me separé, paso a ser lo peor. Pasás a ser una mala mujer porque tuviste dos novios", argumentó visiblemente molesta.

A medida que iba leyendo los mensajes, Pampita no podía entender de dónde venía tanto enojo. "Creo que eran 8 mil mensajes diciéndome de todo. Y además no me separé por una infidelidad, ni en esta relación ni en la relación anterior, que también se dijo eso y tuvimos que salir a dar explicaciones. ¡No es la única razón! Y además siempre que dicen que es eso, es el otro que te lo hace a vos".

"Ser sorora es ser hermana, compañera, empatizar de mujer a mujer. Es hora de que empecemos a ser así, ¿no? Si queremos ser iguales, tener los mismos derechos, que no abusen más de nosotras ni con el poder o sexualmente, empecemos a demostrar que estamos unidas y fuertes. ¡Cambiemos la cabeza machista! ¿Desde cuando el machismo de que si tenés dos novios pasás a ser una mala mujer? ¿Quién nos metió eso en la cabeza? Podemos tener todos los novios que queramos y no somos malas mujeres. Empecemos a creer eso, porque si pensamos así estamos evaluando a otras y estamos mal. Me parece que las chicas jóvenes tienen una cabeza distinta, tenemos que crecer, no podemos ser tan cuadradas".