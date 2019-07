La modelo hizo catarsis luego de leer comentarios que le causaron disgusto Fuente: Archivo

Hace unos días, Pampita Ardohain reveló que se encuentra distanciada del empresario Mariano Balcarce, y que hace más de dos semanas que no se ven. Sin embargo, la modelo no habló de separación, sino que dejó entrever que se trataba de un impasse.

Para disipar dudas, utilizó como plataforma su programa Pampita Online, donde aludió a su presente sentimental. "Estamos medio mal, no sé qué va a pasar, pero ya pusieron en todos lados que estoy separada, y estoy distanciada. Hablamos, pero este tiempo es para pensar, decidir, ver si queremos lo mismo. Es una distancia, un tiempo, pero yo no me lo puedo tomar sin que se note. En las relaciones todo el mundo pasa por estos momentos", aclaró, para luego brindar los pormenores de su decisión de hablar públicamente sobre el tema.

"Yo ayer tenía una gala y [Mariano] no me iba a acompañar, iban a empezar a especular y yo no iba a mentir. Había una revista que estaba averiguando, y pensé: 'van a decir cualquier barbaridad'. Son cosas de pareja. Nos estábamos conociendo hace muy poquito. Los dos trabajamos un montón, yo dos noches tengo ShowMatch y él tres noches tiene un bar, por lo que solo había dos noches para estar de novios, de las cuales una estoy también con mis hijos", contó Carolina.

Sin embargo, a pesar de haber hecho varias declaraciones, las especulaciones surgieron igual, y muchas apuntaban a una supuesta infidelidad de Balcarce, con quien Pampita comenzó a salir en febrero de este año, tras su separación de Pico Mónaco. Los comentarios que leyó Carolina fueron suficientes para hacer un descargo 2.0.

"¡Qué pena ver tantos comentarios de mujeres riendo y diciendo que me separé porque me metieron los cuernos! ¡Primero que no es verdad! Y segundo...no se hagan las feministas que saben de sororidad", escribió enojada. "¡De hermandad, apoyo y comprensión están demostrando muy poco!", concluyó Ardohain en su contundente tuit.