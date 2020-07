Pampita habló sobre su nuevo hackeo en Facebook y cuáles son los pasos a seguir

La cuenta de Facebook de la modelo sufrió un nuevo hackeo Crédito: Instagram

21 de julio de 2020 • 18:34

En las últimas semanas, Carolina "Pampita" Ardohain fue hackeada en dos de sus cuentas sociales. Primero fue Twitter, donde un comentario contra Mariana Brey (donde la juzgaba como madre) acrecentó el conflicto entre ambas. En el día de ayer, fue el turno de Facebook. La publicación de extraños videos sobre animales, arreglos domésticos y tutoriales insólitos llamaron la atención de sus seguidores hasta que la modelo confirmó nuevamente el robo de su cuenta.

"Ya hice el reclamo pero va a Estados Unidos y tarda casi un mes. Ya tengo experiencia en el tema. Ya me pasó con todas las redes sociales", expresó Pampita esta mañana desde el móvil de Los ángeles de la mañana. Con respecto al contenido de los posteos, indicó: "Ni me fijé, tengo gente que trabaja conmigo y lo va a solucionar. Son cosas que pasan. Siempre me hackean el mail, el teléfono, el Instagram; muchísimas veces me ha pasado cosas de ese tipo".

Tras confesar que no tiene miedo, ya que no tiene nada que ocultar, "ni cosas peligrosas que se puedan filtrar", la conductora contó cómo es el procedimiento para recuperar su cuenta: "Hay una oficina en Puerto Madero. Ya me pasó tantas veces que tengo el contacto de la persona que se ocupa. Se manda el reclamo para Estados Unidos y después hay que esperar. El Instagram tardé un mes y medio en recuperarlo", indicó acostumbrada a que roben sus cuentas a cada rato.

En cuanto al mensaje que hace unas semanas se publicó en su Twitter contra Mariana Brey, lanzó: "Tengo muchos seguidores que son muy apasionados y hacen estas cuentas. No tengo ni idea, no sé. No soy muy buena con la tecnología tampoco", dijo, auqnue reveló que le gusta manejar su Instagram personalmente: "Las fotos las subo yo, me gusta leer los mensajes de la gente y estar en contacto".

Por último, la modelo hizo referencia a la polémica foto que su amiga Puli Demaría se sacó hace unos días con la periodista Mariana Brey en su paso por Bienvenidos a bordo. "Es imposible que yo me pelee con Puli. Tenemos toda una vida de vivencias juntas, nacimientos de hijos, no hay nada que pueda hacer que se rompa esa amistad", confesó.

Sin embargo, apuntó directo contra la angelita por subir esa foto: "Me pareció raro, me llamó la atención, porque ella sabe que es amiga mía", concluyó dando a entender que la periodista lo hizo con cierta maldad.