Pampita le apuntó a las panelistas de Los ángeles de la mañana por la forma en que dieron a conocer detalles sobre su mudanza

Pampita vive días de tensión mediática. Además de la carta documento que le envió Yanina Latorre por compartir en su programa una foto falsa de su hija Lola, la modelo se enfrentó con las panelistas de Los ángeles de la mañana por hacer pública este martes información sobre su mudanza a un edificio cercano a Barrio Parque.

"Se mudó muy cerquita de Marcelo Tinelli, pisos 22, 23 y 24, una vista linda, es el último piso el de ella" anunció Maite Peñonori conversando con Ángel de Brito. "Me llamó la atención los baños, 11 baños y 7 dormitorios", siguió la panelista. "Yo pensé en el presupuesto de artículos de limpieza, que están carísimos", le replicó Andrea Taboada.

"Entre 15 mil y 20 mil dólares de alquiler está diciendo Maite", lanzó Mariana Brey. "Si pagás 15 mil dólares de alquiler, te aclaro que para detergente te sobra", se sumó Yanina Latorre al foro de debate.

Esta dinámica fue lo que no le gustó a Carolina Ardohain, quien aprovechó el aire de su propio programa Pampita Online.

Cuando la panelista de Net Tv Carolina Handelmann le preguntó si era verdad que se había mudado y si estaba embarazada, contestó: "Hay Dios. Es como que no se dicen esas cosas. La situación está re difícil para todo el mundo para estar hablando de esas cosas y de dinero".

"Embarazada dije que no. Mudanza hace un tiempo, por suerte, en privado lo hicimos", puntualizó. "La verdad que no me gusta cuando hablan esas cosas. No me parece que sea el momento que estamos atravesando para hablar de esas cosas. Me parece feo", agregó Pampita.

La modelo declaró que le había hecho ruido el tono con el que dieron a conocer la información sobre su mudanza. "Tampoco me quiero poner en el lugar de desmentir y de explicar, porque si no entro en ese juego que no me gusta", dijo la conductora de Pampita Online, contundente. "Lo del embarazo lo inventó Ángel de Brito", cerró con una sonrisa en el rostro.