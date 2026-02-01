Nuevos documentos del caso Jeffrey Epstein revelan presuntas transferencias del financista a Roberto Giordano

La desclasificación de más archivos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos revela nuevas conexiones entre el magnate Jeffrey Epstein, acusado de manejar una red de tráfico sexual de menores, y distintas personalidades del mundo, como la relación financiera que habría mantenido, por ejemplo, con el peluquero argentino Roberto Giordano.

Los reportes y extractos bancarios que se dieron a conocer de manera oficial en las últimas horas indicarían que, en distintas oportunidades, el estilista recibió giros de dinero por parte del pederasta, la mayoría de ellos de unos 500 dólares.

A su vez, se supo que Epstein estuvo en Uruguay en diciembre de 2016, lugar que solía visitar Giordano cada verano en el esplendor de su carrera para llevar a cabo algunos de sus reconocidos desfiles de modelos.

La confirmación de la visita al país rioplatense surgió de un intercambio de correos electrónicos con el ex primer ministro de Israel, Ehud Barak. En los mensajes, fechados el 29 de ese año, el acusado posponía un encuentro con el mandatario alegando que debía viajar de urgencia a Punta del Este, informó el medio uruguayo Montevideo Portal.

Giordano falleció en noviembre de 2024 a sus 79 años. El estilista, que pasó sus últimos años radicado en Uruguay, se encontraba alejado del brillo mediático tras ser condenado a dos años y cuatro meses de prisión por defraudación al Estado y falta de pago de aportes a más de 500 empleados. gerardo viercovich

Más de tres millones de documentos fueron desclasificados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, con más de 2000 videos y 180 mil imágenes nuevas sobre el caso Epstein, entre los que se encuentran archivos que vinculan al peluquero argentino con uno de los depredadores sexuales más conocidos de este siglo.