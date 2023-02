Paris Hilton reveló un escalofriante episodio que vivió con Harvey Weinstein: “Estaba fuera de sí”

escuchar

Con el lanzamiento de sus memorias, Paris Hilton se anima a revelar muchos pasajes ocultos de su vida. En diversas entrevistas que brinda para hablar de su libro, la influencer se muestra decidida a hablar a corazón abierto de algunos pasajes muy difíciles de su adolescencia, y en una reciente nota se refirió a un incómodo momento que tuvo con Harvey Weinstein.

En diálogo con el medio Glamour UK, Hilton contó que conoció a Weinstein durante el Festival de Cannes del año 2000. En ese momento ella tenía 19 años, y comentó sobre ese episodio: “Estaba almorzando con una amiga y él se acercó a nuestra mesa y me dijo: “¿Así que vos querés ser actriz?”. Y yo le respondí que sí, que realmente tenía muchas ganas de estar en una película. Yo era una adolescente, así que estaba muy impresionada con él. Lo veía y pensaba “¡Dios mío, Harvey Weinstein es un genio!”. Entonces me dijo que deberíamos tener una reunión, y me invitó a subir a su habitación de hotel, a leer un par de guiones. Pero yo no tenía ganas de subir, así que jamás fui”.

Paris Hilton Jeff Kravitz - FilmMagic, Inc

A partir de su negativa, Paris explicó que cuando volvió a cruzarse con el productor al día siguiente, él se puso más “agresivo”, e incluso llegó a seguirla hasta el baño de mujeres para gritarle si realmente quería ser una estrella. Y sobre eso, la influencer detalló: “Me fui al baño y él no dejaba de seguirme. Incluso intentó abrir la puerta, y empezó a golpearla. Yo no pensaba abrirla, y le decía que estaba en un toilette, entonces para qué quería entrar a verme ahí. Así fue hasta que llegaron los de seguridad y literalmente se lo llevaron a la fuerza, mientras él no dejaba de gritar que esa era su fiesta. Estaba fuera de sí, y todo me perturbó terriblemente”.

Frente a la publicación de este artículo, los representantes legales de Weinstein negaron la acusación, y su vocero aseguró que eso “jamás sucedió”, y que su cliente “nunca le gritó ni siguió a Paris Hilton a ningún lado”.

Harvey Weinstein AFP - Archivo

La estrella de Paris in Love también subrayó la importancia de usar su fama para apoyar los derechos reproductivos de otras mujeres e hizo referencia a su decisión de interrumpir un embarazo. “Esto también era algo de lo que no quería hablar porque había mucha vergüenza al respecto”, expresó. Tras asegurar que “era una niña y no estaba preparada para eso”, la influencer habló de la importancia del derecho constitucional a la interrupción del embarazo. “Creo que es importante. Hay tanta política a su alrededor y todo eso, pero es el cuerpo de una mujer... ¿Por qué debería haber una ley basada en eso? Es tu cuerpo, tu elección y realmente creo en eso”, dijo luego de que los estados de Arkansas, Kentucky, Luisiana, Misuri y Dakota del Sur prohibieran el aborto.

Paris Hilton y Carter Reum se casaron en 2021, después de tres años de relación @parishilton/Instagram

“Es alucinante para mí que estén haciendo leyes sobre lo que hacés con tu salud reproductiva porque si fuera al revés con los muchachos no sería así en absoluto”, opinó luego de que un fallo de la Suprema Corte de EE.UU. le otorgara a cada estado la potestad para decidir sobre este tema.

Dos décadas después de aquella decisión de interrumpir su embarazo, Hilton se convirtió en madre a través de subrogación de vientre. “Siempre ha sido mi sueño ser madre y estoy muy feliz de que Carter [Reum, su marido] y yo nos hayamos encontrado. Estamos muy emocionados de formar una familia juntos y nuestros corazones están explotando de amor por nuestro bebé”, expresó en People sobre el recién nacido llamado Phoenix Barron.

LA NACION