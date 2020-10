Patricia Palmer: "Hay una decisión de hace muchos años de hacernos involucionar culturalmente" Crédito: Gentileza Patricia Palmer:

Cuando se declaró la pandemia de Covid-19, Patricia Palmer estaba abocada a sus varios proyectos labores para este año. El 27 de febrero había regresado de Madrid, donde hizo la lectura de una obra que iba a estrenar en septiembre: Telémaco, de Marco Antonio de la Parra. "Se hablaba del virus pero no se temía ni había confinamiento todavía. Es más, yo creo que me contagié allá porque sentí síntomas muy raros como tos, fiebre, me dolían mucho las piernas. Pensé que era una gripe porque no estaba el fantasma del Covid, era algo que sucedía en China, en Italia. A la semana de llegar a Buenos Aires explotó todo", explica.

Ese no fue el plan trunco que le dejó el coronavirus y las medidas sanitarias que se tomaron para evitar su propagación: "El 4 de abril estrenaba la segunda temporada de Golpes en mi puerta, en el Teatro Celcit. Y quedó en la nada", le cuenta a LA NACION, entre la tristeza y la resignación, la mujer que ya trabajaba como actriz en su Mendoza natal y cuando se mudó a Buenos Aires siguió perfeccionándose. Palmer también es dramaturga, psicóloga clínica, psicóloga social, instructora de yoga; protagonizó exitosas telenovelas en el Canal 9 de Alejandro Romay, hizo mucho teatro y algo de cine y da clases de teatro desde hace 36 años.

Ella misma bromea, aunque dice la verdad, cuando cuenta que se armó su "mendocita" en el edificio de Almagro en el que vive hace años y donde sus vecinos son su hija, la cantante lírica Paula Alba, sus dos nietos y algunos familiares. Patricia convive con su hijo Joaquín. Todo lo que le importa está cerca, también su Teatro Taller del Ángel, a seis cuadras. "Cuando tuve un trabajo en el que me fue muy bien, escribiendo una telenovela para México y dos programas más, invertí en un pozo y compré en el edificio", aclara.

-Tenés muchas actividades, ¿te permitís aburrirte en esta larga cuarentena?

-Es imposible aburrirme. Necesito 107 vidas más para todo lo que quiero hacer: escribo, pinto, hago música. La vida es un entretenimiento muy grande para mí. Y claro, también le dedico tiempo a mis afectos y es un privilegio estar tan cerca, y poder ver a mis nietos casi todos los días. En el edificio no dejan entrar gente de afuera, pero entre las familias sí podemos vernos. El tema es el trabajo y el Teatro Taller del Ángel.

-En algún momento, pusiste tu teatro a la venta, ¿qué pasó?

-Tuve la intención de venderlo porque me costaba mucho mantenerlo y ahora, con todo esto, me cuesta más. Pero recibí un subsidio que ayuda un poco para pagar los servicios. Estoy poniéndole el pecho y el ánimo porque esto es algo que no eligió nadie y está en todo el mundo. Si te enojás, la pasás peor. Hay que aceptar y en cuanto a las medidas, no debe ser nada fácil decidir qué hacer y qué no.

Patricia Palmer: "El streaming no es teatro, es otro lenguaje" Crédito: Gentileza Patricia Palmer:

-Muchos actores hacen presentaciones en streaming, ¿está en tus planes?

-El streaming no es teatro, es otro lenguaje. Hice un streaming para un certamen de habla hispana en Miami y nos fue muy bien; es interesante hacer una obra por Zoom en vivo y que la gente te esté viendo. Poder utilizar todos los recursos abre una puerta a un nuevo lenguaje expresivo, más performático, y también una posibilidad de disfrute para la gente que no puede acceder a un teatro, personas mayores, discapacitados. Yo misma tengo a mi hijo en silla de ruedas y para él es un entretenimiento muy grande. Podés ver espectáculos en vivo en todo el mundo, pero no es teatro.

-¿Por qué?

-Porque el teatro es un encuentro vivo, presencial y no virtual. El teatro no es ni los actores en el escenario ni el público en la platea, sino lo que se forma en el medio de eso. Y el streaming es un lenguaje muy interesante que habrá que buscarle el nombre, porque "streaming" significa "transmisión" y tampoco califica al evento en vivo que virtualmente tiene espectadores en el aquí y ahora. El teatro está agonizando y todo depende de lo que pase con este virus y con los que vendrán.

-¿Sos pesimista al pensar en el futuro?

-No, pero por ejemplo, el acuerdo que nuestro país intenta hacer con China para la cría de cerdos también es visor de nuevas pandemias. Ambientalmente estamos muy depredadores y eso trae estas consecuencias. Trato de ser optimista y esperanzadora, pero también soy realista y veo que el ambientalismo está muy amenazado. Nuestro país es reservorio para las potencias y hay que unirse y lucharla para que no nos hagan más daño. Ojala tomáramos conciencia de eso.

-Nunca hablás de tu vida privada pero ahora contás que vivís con tu hijo y que está en silla de ruedas...

-Mi hijo tiene distrofia muscular y es una lucha muy grande también en la Argentina ser una persona discapacitada, a pesar de que tenemos una ley maravillosa, muy buena, pero no se cumple. Todo cuesta, desde ir a un restaurante, cruzar la calle, entrar a un edificio, las veredas están rotas, las coberturas médicas que no te cubren lo que la ley dice y tenés que mandar carta documento. El día a día es muy difícil para una persona discapacitada. Ojalá este país se ordene y nos pongamos como objetivo cumplir con las maravillosas leyes que tenemos y que la honestidad sea nuestro mejor negocio.

-Sos una ferviente feminista y militás en varios colectivos, incluido el de Actrices Argentinas. ¿En qué momento está el feminismo en nuestro país?

-Soy feminista desde que tengo uso de razón. Y sí, a veces, pareciera que algunas personas se confunden con el feminismo. Que te quiera un hombre no va en contra del feminismo. Yo también quiero un hombre que me quiera. Hay mucha desinformación e invito a las mujeres a que se informen. Si no pertenecen a ningún grupo, escuchen a Rita Segato que es una gurú en el feminismo y tiene muchas charlas en YouTube. El feminismo es la lucha de las mujeres para lograr la igualdad de derechos y no para combatir al hombre. Nadie quiere combatir al hombre, yo adoro al hombre porque además he tenido papá, tengo un hijo varón, tengo nietos. Quiero que los hombres de mi vida tengan un mundo justo e igualitario porque los hombres también son víctimas del machismo, y es un peso muy grande porque están invitados ser de una manera porque sino no entran dentro del modelo patriarcal.

-¿Por qué creés que se las cuestiona tanto?

-El Colectivo de Actrices se creó para que se promulgue la ley de aborto legal, seguro y gratuito. No tiene una estructura para defender a nadie, pero si hay una actriz que sufre un abuso o una violación, como le sucedió a Thelma Fardin, se la apoya. De todas maneras hay comisiones que reciben muchos llamados de mujeres maltratadas y violadas y Actrices trabaja mucho con Abofem, que es una asociación de abogadas feministas. Lo sucedido a Thelma se investigó durante cuatro meses antes de ser denunciado. Siempre te van a criticar... Rita Segato dice: "Que el feminismo no ocupe el lugar del hombre que queremos dejar atrás". Yo no quiero que el feminismo ocupe el lugar del patriarcado, de abusarse de un varón solamente porque tiene otro género. Yo adoro al varón. Pedimos paridad. Y también hay muchos varones que pelean por la paridad, no creamos que el movimiento feminista sólo está integrado por mujeres.

-Hiciste mucha ficción a lo largo de tu vida, pero no trabajás en televisión desde hace cuatro años, con La Leona. ¿Por qué no estás en televisión?

-No hay ficción. Somos muchísimos actores; es un gremio súper poblado, somos muchos más de los que la industria requiere. Los productores siempre van a poner figuritas que convoquen, a veces son modas. Lo que no hay son programas de ficción que tengan personajes de todos los rangos etarios. Las pocas ficciones que se hicieron últimamente son casi para teenagers o para gente muy joven. Tiene mucho que ver con la crisis cultural. Hoy ves una ficción y casi pareciera que improvisan. Cuando yo hacía ficción los libros eran de Alberto Migré, Abel Santa Cruz, Hugo Moser y no podías cambiar ni una palabra. En ese momento las estrellas eran los autores y los actores, y hoy son los productores. El sistema cambió.

-¿Hay salida?

-Es que culturalmente hemos cambiado y no creo que se vuelva para atrás. La televisión abierta va a ser todo entretenimiento, reality shows y las plataformas van a absorber la ficción. Las veces que han querido venir inversores de afuera para hacer ficción no pudieron porque la Argentina es un país difícil impositivamente, con inseguridad financiera y jurídica. Mientras el país no se ordene, los inversores no van venir. Un inversor tiene que tener seguridad impositiva, jurídica y financiera sino no se arriesga. Y Argentina es un país que no tiene nada de eso, lamentablemente. El talento, la capacidad y la calidad artística que tenemos en la Argentina son maravillosos.

"La televisión abierta va a ser todo entretenimiento, reality shows y las plataformas van a absorber la ficción", asegura Palmer Crédito: Gentileza Patricia Palmer:

-Pero no están aprovechados...

-Hay una decisión de hace muchos años de involucionar culturalmente. Los pueblos muy ignorantes se gobiernan y se atemorizan más fácil. Recuerdo que en los '60 y '70 todos leían, iban al teatro y había una avidez de cultivarse. Y eso está intencionalmente dormido. Esa es mi teoría. A la gente le encanta evolucionar, los seres humanos nos diferenciamos de otros animales por el deseo de trascendencia y evolución espiritual, intelectual. Y no es un tema de los argentinos sino de quienes no llevan. Quiero decirles que nos cuidemos, que esto va a pasar. Que tengamos fuerza y estemos unidos para luchar contra las cosas que van a venir. Quiero que este pueblo tenga lo que merece, y que es lo mejor, porque los argentinos somos muy buenos. Hay argentinos desperdigados por todo el mundo, admirados y reconocidos. Somos una mezcla de razas que nos hace muy capaces, pero tenemos que unirnos. Desunirnos es la intención de quienes quieren el poder... Como dijo Maquiavelo: "Divide y reinarás".

Festival Solidario

Palmer está entusiasmada con su participación en el Festival Positivo y Multitudinario de Teatro Independiente. Prometen 21 talleres a la gorra virtual con profesores de distintas disciplinas y de todo el país y charlas. Y hay una interesante programación online de obras, charlas y clases durante el fin de semana del 10, 11 y 12 de octubre, a través de la plataforma de Alternativa Teatral.

"Es un festival solidario para los artistas que la están pasando mal, y yo tengo 2 obras: Mujeres que cocinan con huevos, de mi autoría y dirección, y Cuarteto, de Eduardo Rovner, que fue ganadora del Festival Teatro On Streaming de Miami 2020", detalla la actriz.

