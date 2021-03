Antonio Laje recibió un insulto al aire y contestó sin filtro: “Te doy la cara”

Antonio Laje, conductor del noticiero Buenos días América, estaba compartiendo al aire los mensajes recibidos vía Telegram de los espectadores del programa cuando se encontró con un inesperado insulto.

Junto a su compañera María Belén Ludueña, Laje expresaba su indignación por los precios de la nafta en distintos puntos del país y mostraba los comentarios de los televidentes. Pero una de las personas que se comunicó con el ciclo de América demostró que el formato puede traer sorpresas.

“Laje sorete”, leyó el mismo conductor mirando la pantalla que replicaba los mensajes, antes de que la producción borrara el insulto. “Son opiniones chicos, son opiniones. Qué sé yo, no tengo ningún problema. Son opiniones”, dijo el periodista, en principio tranquilo.

Insultan a Antonio Laje en vivo

Sin embargo, momentos después reaccionó: “Te doy la cara y me la banco todos los días. No como vos que lo escribís detrás de un mensaje anónimo”, contestó con enojo creciente. “No me preocupa realmente. Lo que siempre pido es, si no te gusta lo que yo digo, no tenés que verme. Es un contrasentido. Estás mirando, estás escribiendo y estás insultando. Decí lo que pensás sin insultar”, desafió Laje.

Después del incidente, la pantalla del noticiero mostró como empezaban a llegar mensajes de apoyo para el conductor, aunque hizo caso omiso.

LA NACION