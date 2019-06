Paula Chaves: "Mi hijo juega al fútbol vestido de princesa"

La conductora contó que encara la crianza de sus dos hijos fomentando la libertad de elección Crédito: Instagram

A la hora de encarar la maternidad, Paula Chaves no se anda con vueltas y tiene a la libertad como principal herramienta. Primero, luego de que naciera su primera hija, Olivia, la conductora hizo una encendida defensa del colecho. Ahora, contó que para ella es primordial que sus hijos se formen en un entorno de libertad y que puedan elegir sin prejuicios. "El otro día, Baltazar jugó al fútbol vestido de princesa", contó este sábado, en una entrevista radial.

"Mi hijo es un padrazo. Está todo el tiempo jugando con bebés. No subo las fotos porque no me gusta estar todo el tiempo compartiendo y mostrando, pero les da la teta a sus bebés, los amamanta, juega con vestidos de Flozen y también juega a la pelota", reveló en diálogo con Agarrate Catalina.

"Encaramos una crianza súper libre y cero estererotipada porque los niños son niños. El otro día jugó un partidito vestido de princesa de Frozen. Estaba jugando a la pelota afuera y se levantaba el vestido con la capa de brillos. Era hermoso el momento ese. Apuntamos a que ellos puedan elegir, que no esté todo marcado: 'el nene con la pelota y la nena con la cocinita'", agregó.

También refiriéndose al modelo de crianza que ella y su marido, Pedro Alfonso, eligen, expresó: "Olivia, que es la que más entiende, ya sabe que en una familia puede haber papá con papá, mamá sola.. A los niños hay que explicarles hasta donde ellos preguntan. La clave, para mí, es que ellos sepan que cada uno puede elegir lo que quiera, en todos los aspectos de la vida".

Promediando la entrevista, Catalina Dlugi hizo referencia a una declaración de su hermana, Delfina , en las que aseguraba que la conductora había actuado muchas veces como una madre para ella. "Delfi nació cuando yo tenía 11 años. Mi mamá me mandaba a dormirla y yo me quedaba una hora con ella, sacudiéndola porque le gustaba dormir acostaba boca abajo en una almohada... Y le daba de comer, la bañaba. Siempre me gustaron los chicos, y tuvimos una mamá hermosa que tuvo algunos bajones en ciertos momentos, y siempre traté de estar muy presente con mis hermanos. Nunca lo sentí como una obligación, sino que me surgió y lo hice siempre con todo el amor del mundo. Hoy soy lo que soy gracias a mis papás. Ellos hicieron lo que pudieron con nosotros, siendo muy jóvenes", contó Paula.

Hace un par de semanas, la protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza, salió al cruce de Nicole Neumann en tuiter a raíz de polémicas declaraciones de la modelo sobre la legalización del aborto. El mensaje de la actriz fue respaldado por varios famosos, entre ellos, su hermana y la China Suárez.

Este sábado, Paula Chaves volvió a referirse sobre el tema. "Yo estoy a favor de la despenalización y de la legalización del aborto, pero no estoy en contra de Nicole tampoco. Ella es amorosa y cada uno es libre de pensar y opinar lo que quiera. Yo respeto todos los puntos de vista", señaló.