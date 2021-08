Pedro Almodóvar, tras la polémica censura del afiche de su nuevo film: “Por mucha información que posea el algoritmo, nunca tendrá corazón”

El debate se posó sobre una imagen: el afiche promocional del último film de Pedro Almodóvar, Madres paralelas, que vuelve a tener Penélope Cruz entre sus actrices principales, presenta el pezón de una mama del que cuelga una gota de leche. Instagram bloqueó el contenido y Javier Jaén, el diseñador e ilustrador responsable del arte, se manifestó al respecto.

Poco tiempo después, y ante los reclamos recibidos, desde la red social se admitió la publicación del afiche, al verificar que no se trataba de contenido obsceno. Y entonces, el director de películas como Laberinto de pasiones o Todo sobre mi madre escribió un texto para agradecer a quienes apoyaron el pedido y para instar a repensar el lugar que ocupa el famoso algoritmo en la publicación de contenidos. Sus palabras fueron compartidas por las actrices Cruz, Rossy De Palma y Aitana Sánchez Guijón, desde sus cuentas de Instagram.

“Muchas gracias a los que habéis apoyado el cartel de Madres paralelas, a los que habéis posteado más de una vez, a los que habéis debatido sobre la necesidad de un poco de cordura ante la visión de un pezón femenino, a los que habéis hablado de ello en los medios. Habéis conseguido que las mentes que hay detrás del algoritmo que decide qué es y qué no es obsceno y ofensivo hayan dado marcha atrás y permitan que el cartel circule libremente”, sostuvo Almodóvar.

Y agregó: “Es una victoria vuestra, una gran victoria. Hay que estar alerta antes de que las máquinas decidan qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Siempre he confiado en la amabilidad de los desconocidos, pero siempre que sean humanos, y un algoritmo no es humano. Por mucha información que posea el algoritmo, nunca tendrá corazón ni sentido común”.

Por último, el director volvió a mostrarse conmovido por el apoyo que recibió: “Mil gracias a todos, de nuevo. Ojalá la película esté a la altura de vuestras expectativas”, concluyó.

Qué pasó

Días atrás, Instagram eliminó una historia en la que aparecía el afiche de la nueva película de Pedro Almodóvar, Madres paralelas, donde se ve en primer plano un pezón femenino, diseñado por Javier Jaén. La película, protagonizada además de por Cruz, por Milena Smit, Israel Elejalde y Aitana Sánchez-Gijón, “gira alrededor de la vida de dos mujeres que dan a luz el mismo día y tienen trayectorias paralelas”, según anticipó el director. Como no podía ser de otro modo, el nuevo film del creador de La piel que habito despierta expectativas en todo el mundo.

La decisión de eliminarla tuvo que ver con su política contraria a los desnudos femeninos. “Tu historia infringe nuestras normas comunitarias”, se le advirtió al diseñador español, que ha trabajado para The New York Times, The New Yorker, The Washington Post, Time, La Vanguardia, El País, Penguin Random House y la Unesco. “Si esto es parte de la campaña de la productora, bien pensado, porque este es mi segundo post al respecto -comentó Jaén en su cuenta de Instagram-. Ojalá la red social fuera tan rápida con stories y perfiles de otros que acosan”. Y volvió a compartir el póster en Instagram: “Como era de esperar Instagram ha eliminado el cartel que hemos hecho para la última película de Almodóvar. Lo vuelvo a colgar. Gracias por compartirlo”.

La película inaugurará la 78ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, el 1 de septiembre; el 10 del mismo mes se estrenará en España y recién a fin de año en los Estados Unidos (todavía sin confirmación su llegada a las salas argentinas).

Horas después, Instagram se disculpó por retirar el cartel oficial de la red social. Desde Facebook, compañía que adquirió Instagram, se le dijo el miércoles a AP que varios afiches del film fueron eliminados por infringir las políticas contra la desnudez que rige en la aplicación. “Sin embargo, hacemos excepciones bajo ciertas circunstancias, que incluyen cuando es un claro contexto artístico. Por lo tanto, hemos restaurado las publicaciones que comparten el cartel de la película de Almodóvar en Instagram y realmente lamentamos cualquier confusión causada”, remarcó la empresa en un comunicado.

“Es la primera imagen que yo vi cuando nací. Una empresa como Instagram me ha dicho que mi trabajo es peligroso, que la gente no debería verlo, que es pornográfico y que hay que proteger a la gente de este cartel. ¿A cuántas personas se les dice que su cuerpo está mal, que su cuerpo es peligroso?’, disparó Jaén en diálogo con la citada agencia.

LA NACION