Penélope Cruz recordó su llegada a Hollywood y la gran ayuda que recibió de Salma Hayek

Penélope Cruz llegó a Hollywood a finales de los 90, como una de las grandes promesas de la industria. Luego de un prestigioso paso por el cine español, la actriz de Todo sobre mi madre fue convocada a la meca del cine, y allí protagonizó varios proyectos. Y en una reciente entrevista, habló sobre esos días iniciales, y la gran contención que recibió por parte de Salma Hayek.

En el marco de una charla con Ellen DeGeneres, Penélope se refirió a su comienzo en Hollywood. En referencia al vínculo que estableció con Hayek, la española explicó: “Cuando fui a Los Ángeles por primera vez, no nos conocíamos personalmente, solo habíamos hablado por teléfono. Yo llegué con la propuesta de hacer una película, y solo iba a estar por dos meses. Pero la verdad es que no conocía nadie”.

Salma Hayek, GROSBY GROUP

Cruz iba a llegar a filmar un largometraje, pero no estaba familiarizada ni con el lugar, ni tenía amigos o amigas allí. Y en ese momento, Salma llegó a su rescate con un gesto inesperado, que recordó así: “Ella me fue a buscar al aeropuerto, y me dijo: “No te vas a ir a ningún hotel. Vas a venir a mi casa, porque los comienzos siempre son difíciles, y te vas a sentir muy sola”. Entonces sin dudarlo, ella me instaló en su hogar”.

A partir de ahí, ambas comenzaron una gran amistad, y si bien Penélope eventualmente hizo de Hollywood su lugar, nunca olvidó la gran contención que recibió por parte de la mexicana. Y más adelante, durante la charla, Cruz concluyó: “Por todo esto es que somos casi hermanas. Cuando me quedé en su casa, hasta terminé durmiendo en su habitación porque estaba muerta de miedo. Y de esa forma nos conocimos. Fue algo maravilloso, que alguien a quien prácticamente no conocía, me dijera que quisiera o no, me iba a llevar a su casa. La amo profundamente. Y desde el primer día, ella siempre fue así conmigo”.

A partir de ese primer proyecto en Hollywood, la actriz logró una sostenida presencia en Estados Unidos y en España, combinando presencia en el cine de ambos países. Actualmente, Penélope esta por estrenar The 355, un film con Jessica Chastain, Sebastian Stan y Diane Kruger, y a ese proyecto le sigue En los márgenes, ópera prima del actor Juan Diego Botto.

Durante el pasado 2021, la española también actuó junto a Oscar Martínez y Antonio Banderas en Competencia oficial, de los argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat, un film que tiene su estreno pautado para el próximo marzo.