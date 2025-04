“Perdedora atroz”. Pedro Pascal criticó duramente la postura antitrans de J.K. Rowling y se sumó a un boicot contra Harry Potter

Pedro Pascal criticó las opiniones transfóbicas de J.K. Rowling, a quien catalogó como “perdedora atroz” y compartió un llamado a boicotear todos los productos de Harry Potter.

El hecho ocurrió luego de que la multimillonaria autora británica celebrara en sus redes, de manera provocadora, que la Corte Suprema del Reino Unido declarara que las mujeres transgénero no son consideradas legalmente mujeres. “Es horrible, repugnante y de mierda. Un comportamiento atroz y de perdedora”, comentó el protagonista de The Mandalorian y The Last of Us en el video que el activista Tariq Ra’ouf, además de compartirlo en su cuenta de Instagram.

El posteo que Pedro Pascal comentó y compartió instagram.com/tariq_raouf

El fallo en cuestión “no elimina la protección de las personas trans”, que están “protegidas de la discriminación por motivo de reasignación de género”, confirmó el tribunal británico, pero sin embargo, determinó que una persona transgénero con documentación que la reconoce como mujer no debe ser considerada mujer. Los cinco jueces de la Corte acordaron que “los términos ‘mujer’ y ‘género’” en lo que respecta a la Ley de Igualdad “se refieren a una mujer biológica y al género biológico”.

Poco después de que se conociera el fallo, Rowling recurrió a las redes sociales para celebrar . “Me encanta cuando un plan sale bien”, escribió junto a una fotografía en la que se la ve en un yate, con un baso de whisky en una mano, y fumando un puro , que acompañó con los hashtags “Corte Suprema” y “Derechos de las mujeres”.

“Se necesitaron tres mujeres escocesas extraordinarias y tenaces con un ejército detrás de ellas para lograr que este caso fuera escuchado por la Corte Suprema y, al ganar, han protegido los derechos de las mujeres y las niñas en todo el Reino Unido”, escribió, a su vez, en su cuenta de X. Y agregó: “Las personas trans no han perdido ningún derecho hoy, aunque no dudo de que algunos (no todos) estarán furiosos porque la Corte Suprema confirmó los derechos de las mujeres basados ​​en el sexo”, refiriéndose al género de nacimiento. Las tres mujeres a las que se refirió la autora en su mensaje forman parte de un grupo de activistas que presentó la demanda. Sin embargo, los detractores de Rowling, que en los últimos demostró estar obsesionada con el tema, aseguran que fue ella quien financió los costos del proceso judicial.

En su posteo, el activista Tariq Ra’ouf criticaba a Rowling por “deleitarse con el hecho de que ayudó a la Corte Suprema del Reino Unido a definir que las mujeres transgénero no son mujeres legalmente”.

“Está muy orgullosa del trabajo que ha realizado durante los últimos años para sembrar el odio y el miedo en el público general hacia una minoría muy pequeña que ya se encuentra entre las personas más incomprendidas del planeta”, sumó en el video que fue respondido y replicado por Pascal. “Los derechos de las personas trans son derechos humanos. Las mujeres trans son mujeres”, exclamó antes de pedir a sus fans que “se aseguren de que Harry Potter no sea rentable para nadie que se atreva a hacer negocios con J.K. Rowling”.

Esta no es la primera vez que el actor chileno, de 50 años, se muestra a favor de los derechos de la comunidad LGBTQIA+. Luego de que en 2021 su hermana Lux se declarara mujer transgénero, Pascal se enfocó aún más en la defensa de las personas trans. De hecho, en el estreno en Londres de la película Thunderbolts, posó en la alfombra roja con una remera que llevaba impresa la frase “Protect the Dolls” (Protejan a las muñecas) . La prenda fue diseñada por Conner Ives para llamar la atención sobre el recrudecimiento de la transfobia a nivel global, refiriéndose a las mujeres trans como “muñecas”.

Pedro Pascal en la avant premiere de The Thunderbolts Scott A Garfitt - Invision

Otra de las celebridades que criticó con dureza la reacción de la escritora al conocerse el fallo fue Sean Biggerstaff, el actor que interpretó a Oliver Wood en la saga de películas de Harry Potter. Luego de asegurar que “la intolerancia pudre el ingenio”, el actor se refirió específicamente a los dichos de Rowling sobre el grupo de mujeres que presentó la demanda. “ La mayoría de las mujeres escocesas, que no están de acuerdo con estos idiotas, no son financiadas por una multimillonaria obsesionada ”, disparó a quemarropa.

Anteriormente, el actor había salido en defensa de sus compañeros de elenco, Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, luego de que un usuario de X los catalogara como “bolsas de mierda desleales” por mostrar su posición contraria a Rowling en cuestiones de género y luego les preguntó cómo estaban hoy. “No tenés por qué preguntártelo. Sabes lo que hacen: llevan vidas felices y exitosas, sin haber alejado a sus familias con sus odiosas obsesiones”, indicó en aquel momento.

Luego de conocido el fallo de la Corte, Biggerstaff compartió otras publicaciones generales en defensa de la comunidad transgénero, argumentando que las “voces más fuertes” estaban “usando la preocupación por los derechos basados ​​en el sexo como cobertura para una política completamente reaccionaria”.

LA NACION