Peter Lanzani: de su amor secreto con Lali hasta las ideas y vueltas con Tini y un nuevo romance

Peter Lanzani no tiene la costumbre de hablar de su vida privada, pero sus relaciones amorosas siempre llenaron muchas páginas de revistas del corazón. Durante cuatro años fue pareja de Lali Espósito y, cuando la historia de amor se hizo pública, los paparazzi no los dejaban en paz. Después estuvo durante dos años con Tini Stoessel y la historia se repitió. Sin embargo, pocas veces él se refirió a sus mujeres. Tampoco lo hace hoy, en pareja con la modelo Leila Ceballos.

Peter Lanzani y Leila Ceballos se conocieron en un asado de amigos en común Instagram

Peter y Leila se conocieron hace un año en un asado de amigos en común y enseguida conectaron. El último verano compartieron vacaciones por primera vez y eligieron recorrer juntos parte del sur de nuestro país. Leila tiene 25 años y trabaja en marketing digital y relaciones públicas, además de hacer campañas como modelo. También tiene perfil muy bajo.

Su primer amor

Lali Espósito y Peter Lanzani tenían apenas 15 años cuando se conocieron en Chiquititas sin fin. Sus personajes, Agustina y Tábano, se enamoraban en la ficción de la tira de Telefe que fue un éxito. Y con el correr de los capítulos ese amor se hizo realidad. Estuvieron cuatro años juntos, aunque al principio debieron mantener la relación en secreto porque Cris Morena, creadora de Chiquititas, les aseguraba que de esa manera se mantenía la magia con los fans. Estaban todo el día juntos en las grabaciones, porque además compartían muchas escenas, y sus compañeros supieron enseguida que eran más que amigos y había amor. El público se enteró mucho tiempo después, cuando ya no pudieron ocultarlo. Para entonces estaban haciendo Casi ángeles y sus personajes también se enamoraban en la ficción; esta vez eran Mar y Thiago. Los fans los amaron y rápidamente armaron un shippeo: Laliter.

Lali Espósito y Peter Lanzani en una imagen de 2024; las dos figuras, que estuvieron años en pareja, se reencontraron en el Cris Morena Day del año pasado Rocio Varela Fotografia - Olga

Estuvieron cuatro años juntos y cortaron cuando terminó la tira. Sin embargo, siguieron compartiendo trabajos y giras con los Teen angels. Nunca hicieron un escándalo y hasta hoy mantienen una buena relación. Siempre que se ven se saludan y conversan con genuino cariño. Una de esas oportunidades fue con motivo del Cris Morena Day, y cuando les preguntaron por esa antigua historia de amor ninguno esquivó la respuesta. “Mariana es lo mejor que me pasó: siempre la quise y siempre la voy a querer”, aseguró él. Y Lali dijo: “Nos enamoramos y vivimos ese amor a una edad re especial del amor también. Los personajes eran tan lindos y estaban tan bien escritos que nos salían con mucha facilidad, y ese encanto que tenía esa pareja traspasó la tele y llegó a la realidad. Tanto, que la gente nos lo sigue recordando. Siempre vamos a estar en la vida del otro. Si Peter hace una película y por algún motivo yo estoy ahí mencionada, y si yo saco un tema, por algún motivo lo mencionan a él. Me da mucho orgullo, no es algo que me pesa, ni me molesta para nada. Todas las parejas que tuve después tuvieron que acostumbrarse. Peter es Peter. Con Peter nos queremos mucho y es un orgullo”, remata entre risas ella.

Tuvieron varias idas y vueltas, crecieron juntos en esos cuatro años y se consolidaron en sus carreras. Se separaron en el 2010.

Un amor tierno

Peter Lanzani y Tini Stoessel se mostraron por primera vez juntos en una gala de beneficencia de Unicef, pero ya había rumores de un romance y se los había visto juntos en el cumpleaños de Francisco, hermano de Tini. Empezaron a salir en 2013 y compartieron dos años. Por aquel entonces, él tenía 23 años y ella, 16. La diferencia de edad alertó a los padres de Tini, pero cuando conocieron a Peter dijeron: “Es un amor y está todo bien. Peter es un chico amoroso, lo queremos mucho. Es verdad que me sorprendió la relación, pero está muy bien”, coincidieron Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. Peter solía ir a cenar varias noches a la semana a la casa de Tini y la familia lo recibía con los brazos abiertos.

El actor y la ex protagonista de Violetta estuvieron en pareja entre 2013 y 2015. Archivo

Dicen que Tini era fan de Peter y que lo veía en Chiquititas y en Casi ángeles, incluso se viralizó una foto de cuando ella tenía 13 años, lo vio en la playa y se acercó a saludarlo. Vivieron su amor lejos de las cámaras, y cuando Tini fue como invitada al programa de Susana Giménez, contó que ella quedó flasheada apenas empezaron a hablar. “Nos cruzábamos en eventos, charlábamos y la pasábamos bien. Nos llevamos re bien, es una relación re sana”. Tini estaba protagonizando Violetta y él la acompañaba. “Peter está siempre en primera fila mirándome. Está enamorado, me cuida mucho. Cuando él esté en el teatro, yo voy a ser igual“, decía ella, y lo cumplió.

La relación tuvo algunas idas y vueltas hasta que se separaron en 2014, pero apenas fueron unos meses y ella decía en los programas de chimentos de la tele: “Lo quiero con todo mi corazón, lo adoro, lo respeto, pero nos separamos y está todo bien. Uno nunca sabe lo que puede pasar, somos chicos“. Y Peter también coincidía: “Estamos separados, pero está todo más que bien entre nosotros. Son decisiones y cómo se va dando la vida, hay que seguir adelante y tratar de enfocarse en otras cosas”.

Al poco tiempo se reconciliaron y él la acompañó a una gira por Ecuador: “La distancia es difícil, pero somos pacientes. Lo que tenemos a favor es que ambos estamos trabajando y sabemos generar mucho tiempo libre para comunicarnos. Ni a Tini ni a mí nos tientan otras historias. Estoy muy bien con ella, muy feliz. Siento que estamos apostando a algo con futuro y que confiamos muchísimo el uno en el otro. Creo que sería una verdadera estupidez cortar porque no nos vemos tan seguido. En la vida y en el amor, el que no arriesga no gana”, decía en el programa radial Agarrate Catalina.

Tini Stoessel y Peter Lanzani; cuando comenzaron a salir, él tenía 23 años y ella, 16 Twitter Brenda Gandini - Archivo

La separación definitiva fue en 2015, pocos días antes de terminar el año, aunque la última vez que se los había visto juntos públicamente había sido en septiembre de ese año, en el Festival de Cannes. “Son golpes duros, es una relación que ha durado mucho y tengo los mejores recuerdos. Terminó todo bien, nunca pasó nada grave. Se charló todo y ahora está cada uno haciendo su camino”, coincidieron ambos.

Hace unos años, Peter se refirió a su relación con Lali y con Tini, en Cortá por Lozano, en Telefe: “Fueron dos mujeres que me hicieron muy feliz y me formaron mucho como persona. Estoy muy agradecido de todas las vivencias que hemos compartido. Mis relaciones amorosas me han hecho una mejor persona. Les tengo muchísimo cariño”.