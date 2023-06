Polémica en el bar con Marcela Tinayre: enojos, quejas y provocaciones, a pocos días de su debut

escuchar

Polémica en el bar debutó en América con gran expectativa porque, a 60 años de su estreno y en tiempos de empoderamiento femenino, por primera vez lo conduce una mujer, Marcela Tinayre. Sin embargo, apenas pasaron dos semanas y nada parece acompañar a la creación de Gerardo Sofovich, ni el rating ni la onda entre los personajes sentados a la mesa . Se habla de broncas, enojos, quejas y de la furia de la conductora porque varias veces le entregan el programa tarde y ella lo hace saber al aire, para que a todos les quede bien clarito. Y hasta se rumorea que podría haber algunas salidas y renuncias.

A pocos días de estrenar, ya hay faltazos. Llamó la atención que Eliana Guercio no estuviera durante casi toda la semana y que Alfa tampoco se sentara a la mesa un par de días . LA NACION consultó a la producción del ciclo y explicaron que los panelistas son rotativos y que cada uno firmó un contrato diferente. Por ejemplo, Guercio se comprometió a estar los lunes, miércoles y viernes; Marcelo Polino tres veces por semana, aunque sin días fijos y Alfa todos los días. Además hay invitados, participaciones especiales y lo que haga falta para ser atrayentes para el espectador. Todo puede variar, claro. Pero, por otra parte, la producción justificó el faltazo de Guercio aclarando que estuvo enferma y también algunas de sus hijas, y que iba a volver ayer, jueves, aunque no era uno de sus días fijos, pero iba a ser una excepción. Sin embargo no estuvo, aunque hoy -temprano- sí dijo presente en su otro trabajo: el programa de La 100, El club Del Moro.

Incomodidad y bajo rating

La mesa completa del primer programa de Polémica en el bar 2023 America TV

Algunas versiones de pasillo aseguran que Eliana no está contenta con el programa, que no es lo que esperaba y que daría un paso al costado. Y otro que podría quedar afuera es Alfa porque no se siente cómodo y tampoco está funcionando como pensaban. Demasiada expectativa. ¿Se vienen los primeros cambios y las primeras renuncias?

Lo cierto es que Polémica en el bar todavía está buscando su nueva fórmula, pero la televisión no da tregua y el rating manda. Y, por ahora, tampoco acompaña. El lunes 29 de mayo el programa debutó con 1,6 puntos, el martes apenas subió a 1,9. El miércoles hizo 1,7 puntos; el jueves 1° de junio 1,8 y, cerrando la primera semana, el viernes bajó a 1,5. La segunda semana arrancó con 1,6; el martes pasado hizo 1,7 puntos; el miércoles 1,8 y anoche promedió 2,1, gracias al anuncio de que la madre de L-Gante estaba como invitada, aunque finalmente faltó a la cita. Son números bajos y menores de lo esperado, por lo que los nervios de todos están a flor de piel.

Marcela lleva la batuta

Marcela Tinayre Gentileza América 2

Marcela Tinayre, se sabe, no tiene un carácter fácil de llevar. Ya había tenido problemas con sus amigas en Las rubias, que condujo durante varias temporadas en Net TV, y una de ella, Evelyn Scheidl aseguró que la hija de Mirtha Legrand se lleva mejor con los varones y choca un poco más con las mujeres. ¿Será que tuvo algún encontronazo con Eliana Guercio? Por ahora ninguna de las dos blanquea nada.

Con quien sí tuvo encontronazos es con Alfa, de quien dijo: “Me irrita mucho, se mete en todo y tiene un vozarrón. Pero es perfecto para Polémica... Hay que tener coraje para estar ahí sentado”. Tampoco a él se lo ve cómodo, no encontró el timing, al menos todavía y parece estar un poco perdido en el ciclo, sin saber bien cuándo participar y cuándo no.

El tiempo vale oro

Algo que enoja mucho a Tinayre es que en América no cumplan con lo pactado , y eso es que Polémica en el bar comience a las 23.15, de lunes a viernes. Pero hubo algunas ocasiones en las que el programa anterior, Noche al Dente, entregó el aire tarde. Primero fueron dos o tres minutos y pasó, pero el último martes le entregaron el ciclo ocho minutos tarde y Marcela explotó al aire y dijo: “Mi reloj dice que estamos algo tarde, ¿no?”. Visiblemente irritada hizo los reclamos correspondientes delante y también detrás de cámaras. Fernando Dente explicó que también a él le entregaron tarde su programa porque ese día había estado Morena Rial en LAM, y sus explosivas declaraciones hicieron subir el rating y no querían soltarla. En la carrera por esos tan deseados puntos todo vale, pero también perjudica a otros.

En definitiva, nada es como esperaba el canal ni tampoco Gustavo Sofovich, productor general de Polémica... ¿Qué pensarán de esta nueva etapa Gerardo Sofovich, Minguito, Javier Portales, Jorge Porcel, Fidel Pintos, Adolfo García Grau, Vicente La Russa y todos los que se sentaron a esa icónica mesa a hablar de bueyes perdidos y también para debatir sobre los últimos 60 años de nuestro país? La respuesta no importa porque, la realidad, es que el regreso de este ciclo prometía “modernizarse”, traer temas nuevos, con otra mirada, empujados por una conductora mujer por primera vez... pero nada de eso está pasando y lo único moderno que mostró el ciclo por ahora es su escenografía.

