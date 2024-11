Por qué Kate Hudson y su hermano Oliver dijeron que no cuando Kurt Russell ofreció adoptarlos legalmente

Tanto Oliver como Kate Hudson suelen agradecerle a su padrastro Kurt Russell por el rol que ocupó en sus vidas y el amor que supo darles a lo largo de los años. Sin embargo, esta semana, el hijo de Goldie Hawn decidió contar por primera vez el motivo por el que ni él ni su hermana aceptaron la propuesta del actor de adoptarlos legalmente .

La revelación se produjo en el último episodio del podcast de los hermanos Hudson, Sibling Revelry, en medio de una conversación entre el actor con Trish Cyrus-Purcell, la madre de Miley Cyrus, y Brandy Cyrus, la media hermana de la cantante, sobre padres adoptivos y biológicos. La charla dio un giro cuando Oliver, de 48 años, le preguntó a Brandi, de 37, qué fue lo que sintió cuando el cantante Billy Ray Cyrus la adoptó.

“Solo digo esto porque mi padre estuvo con nosotros durante un tiempo, pero luego se fue. Ahora tenemos una buena relación, pero nos llevó mucho, mucho, mucho tiempo llegar a ese punto”, explicó Oliver, refiriéndose a su padre biológico, Bill Hudson, cantante de la banda de los años 70 The Hudson Brothers. Su padre y su madre estuvieron casados desde 1976 a 1982.

Después de que se divorciaron, la protagonista de Dos pájaros a tiros comenzó a salir con su actual pareja, Kurt Russell. Fueron ellos los responsables de la crianza de Oliver y Kate, junto al hijo del actor, Boston, y al único hijo en común de la pareja, Wyatt. “ Kurt llegó a mi vida cuando tenía seis, cinco o seis años y, básicamente, él me crio. Soy el hombre que soy hoy gracias a él ”, indicó Oliver en el podcast. Y allí dio a conocer el hecho que hasta el momento no había tocado nunca públicamente: “Hubo un momento en que nos preguntó, a Kate y a mí, si queríamos ser adoptados y dijimos que no”.

Kurt Russell y Goldie Hawn con Wyatt en brazos y sus hijos, Kate Hudson, Boston Russell y Oliver Hudson Instagram @katehudson

“No es que fuéramos muy conscientes de lo que significaba. Teníamos 6 y 12 años o algo así, no recuerdo la edad, pero simplemente dijimos: ‘Bueno, no lo necesitamos. El amor está ahí’ ”, explicó.

Luego, indicó que a pesar de sentirse amado por la estrella de Momento crítico y Sin rastro, Oliver admitió que fue diferente a ser criado por su padre biológico. “ Al mismo tiempo, cuando no tenés a tu padre biológico cerca, es difícil reemplazarlo, pase lo que pase ”, explicó. “El amor estaba ahí con Kurt, no hay duda de que él es mi padre. Lo llamo ‘Pa’. Pero siempre hubo algo, no es que faltara algo, pero existe ese otro lado”.

Esta no es la primera vez que Oliver se refiere a la fría relación que mantiene con su progenitor. En 2018, reveló que había comenzado a establecer contacto con él “tras varios años”, luego de asistir a un curso de una semana diseñado para analizar las relaciones entre padres e hijos.

Boston Russell, Oliver Hudson, Kurt Russell, Goldie Hawn y Wyatt Russell Instagram @katehudson

En 2015, el actor le dedicó un revelador mensaje a su hermana en su cuenta de Instagram. Junto a una fotografía en la que se los ve junto a sus padres cuando eran niños, escribió: “ Feliz día del abandono, Kate ”.

Sin embargo, su relación parece estar mejorando. A principios de este año, Bill compartió que el distanciamiento se estaba descongelando. “Estamos entrando en calor y dejando que las cosas sigan su curso. Todas las familias tienen desavenencias. Es bueno que nuestra desavenencia se esté curando ”, dijo el músico en una entrevista. “No hay presión. Simplemente, dejamos que las cosas sean como sean. Porque nadie nos presiona; no hay turbulencias ni problemas”.

La versión de Kate Hudson

Como suele suceder con las estrellas que son criadas por personas famosas, hay pocos aspectos de la vida de Kate Hudson que no se hayan hecho públicos. Con cierto desparpajo y una profunda honestidad, la actriz suele abordar cada aspecto de su realidad y responder con soltura a las preguntas que le presentan en cada entrevista. Sin embargo, hay un tema que, hasta hace poco tiempo, había mantenido bajo siete llaves: cómo es la relación con su padre.

Bill Hudson junto a Kate, en su niñez instagram.com/theoliverhudson

En una entrevista emitida por TV Sunday Morning, la actriz explicó: “Realmente no tengo una relación con él, pero estamos volviendo a vincularnos. Siendo sincera, que sea lo que tenga que ser. No tengo ninguna expectativa con mi padre. Solo quiero que sea feliz ”, remató la actriz.

A principio de este año, con motivo del lanzamiento de su primer disco, Glorious, Kate explicó que durante mucho tiempo hizo todo lo posible por mantenerse alejada del mundo de la música, a pesar de que es una rama del arte que ama, debido a su complicada relación con su padre. “Al principio de mi carrera, pensé que definitivamente me dedicaría a la música, pero luego fui elegida para Casi famosos”, reveló en aquel entonces. “Más tarde, rechacé esa posibilidad porque pensé: ‘¿Cómo vas a dedicarte a la música cuando estás lidiando con problemas paternales? No quiero conectarme con esa parte, porque está relacionada con mi papá. Sentía que debido a esa conexión, si fallaba estrepitosamente, sería devastador para mí. No estaba preparada para eso ”, explicó.

Kate anunció el lanzamiento de su álbum debut el 17 de abril, en una entrevista concedida a CBS Sunday Morning y contó que varias personas cercanas le aconsejaron que no siga lanzando canciones escritas y grabadas por ella. “Fue cuando tenía poco más de 30 años. Y básicamente me dijeron: ‘Ya está, ya pasó. No puedes, eres demasiado mayor’. Y ya sabes, para mí, no se trataba solo de ser intérprete, sino de querer escribir música. Entonces, algo resonó allí por un momento. Pero, por suerte, luego lo pensé y no les hice caso”.

A pesar de la complicada relación que mantiene con su padre, Hudson parece haber encontrado en Russell una figura paterna. La protagonista de Cómo perder un hombre en 10 días suele compartir dedicarle a su padrastro cariñosos mensajes en sus redes sociales, en los que también revela aspectos desconocidos y poco comunes de Russell. “ Nuestro gran leal protector. Nuestro capitán auténtico y confiable. ¡Nuestro padre aventurero salvaje y, a veces, indómito! Desde esquiar en helicópteros, volar en aviones con cabina abierta, motocross, montar a caballo a pelo, paseos en motocicleta, carreras de botes... Una infancia y una edad adulta llenas de aventuras. Nuestro papá siempre hace la vida divertida. Siempre dispuesto a explorar, siempre dispuesto a emprender la buena vida con su familia. Es un gran papá. ¡Qué suerte tenemos!”, escribió hace un tiempo junto con una foto en la que se los ve a los dos abrazados.

Kurt Russell junto a Kate Hudson Grosby Group

En otro mensaje, que acompañó con una vieja imagen familiar, expresó: “A menudo me pregunto qué tan diferente habría sido nuestra vida si él nunca hubiera entrado en escena. ¡Qué distinta sería! (...) Su risa resonará a través de generaciones, tan poderosa como sus inventadas historias de grandeza que pueden ser ciertas o no (quizás nunca lo sepamos). Es alguien original. Único en su tipo. Un hombre de familia poderoso, inteligente, talentoso y leal. Él me ha enseñado que todos podemos coexistir con un amor inmenso a través de nuestras diferencias. Y su dedicación a mi madre y su lucha por el amor para siempre es tan admirable como parece. ¡Quiero tanto a este hombre! Una nota para todos los papás de niñas: me dio el regalo de la confianza, infundiéndome el conocimiento de que merecía todo por lo mucho que he trabajado . Sabía que él siempre me respaldaría en cualquier desafío que pudiera surgir. Cuando tienes un papá que te da permiso para tener confianza, vives con valentía”.

