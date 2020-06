Lorena Olguín habló del accidente automovilístico que provocó la muerte de su padre en Informados de todo (América) y en Confrontados (elnueve)

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de junio de 2020 • 17:24

Entre las polémicas que salpican a Bake off hay una que preocupa mucho a los productores del programa y tiene que ver con una denuncia por homicidio culposo que tiene Samanta Casais, una de las finalistas del programa de Telefe .

Se trata de Lorena Olguín quien, invitada a Confrontados (elnueve) contó en detalle el accidente provocado por Samanta en el que murió su padre. "Fue en noviembre de 2017 y mi papá fue arrollado por el auto que conducía Samanta. Quiero que se haga justicia. En realidad no fue un accidente sino un siniestro dudoso. Y conducía esa chica. Ella apareció después de tres meses, porque la busqué por redes sociales", contó muy conmovida Olguín.

"Iba manejando ella pero estaba con su pareja, y los dos están imputados. Ella ni siquiera se bajó del auto para tratar de socorrer a mi papá. El accidente fue así: ella iba con su auto por el cuarto carril de la Autopista 25 de Mayo, se le reventó una goma, se cruzó hasta la banquina donde mi papá venía en una motito chica. Hacía 30 años que mi papá hacía ese camino, porque vivía en Castelar y administraba consorcios en el microcentro. Jamás tuvo ningún accidente, ni siquiera una multa. En las grabaciones de la autopista se ve que ella estacionó en la banquina y amagó volver a salir porque no se puede estacionar ahí. Y justo venía mi papá", relató.

Samanta Casais, participante de Bake off

Llorando, Lorena Olguín contó que se enteró cinco días después. "Mi papá vivía solo y lo busqué durante cinco días como desaparecido. Lo buscamos cielo y tierra. Ingresó al (Hospital) Santojanni en coma inducido. Se partió el casco en la caída. Todo lo que digo figura en la causa. Mi papá agonizó durante cuatro meses y murió. Tardé tres meses en contactar a Samanta y la encontré en Facebook para ver si me daba una disculpa. Ella y su pareja fueron al hospital, pero no me pidió disculpas. Dijo que no tuvo la culpa, que mi papá la chocó a ella, que ellos no hicieron nada. Sentí una hipocresía muy grande de parte de ella. Lloraba y decía que no tenía la culpa. Pero, por otro lado, contaba que había sacado el auto a los dos días porque se le estaban pudriendo las tortas que tenía adentro. Cero empática, sin sentimientos. Nunca pidió perdón", lloraba Lorena.

¿Qué sintió al verla en Bake off? "Claro que tiene derecho a seguir con su vida pero esta persona es una estafadora. Ocho meses después de siniestro tuvimos una mediación, con un juicio civil. Y ella se portó igual: estaba con su abogado y se reían todo el tiempo y cuando ingresamos se puso a llorar a los gritos delante del juez, diciendo que el hombre la chocó a ella y encima le rompió todo el auto. Necesito justicia, vi que esta persona es falsa y debería estar presa... La vida de mi papá no tiene precio. Todo lo que hizo estuvo mal, miente en todo. Hasta en el programa miente porque tena un negocio de tortas, y no es administrativa. Solamente pido justicia. Le sacaron durante un año el carnet de conducir y la mandaron a hacer un curso para que aprenda a manejar sin matar gente. Verla en Bake off me genera impotencia", dijo sin consuelo Lorena.