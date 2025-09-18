Cecilia Rossetto reveló los secretos de su personaje en Esperando la carroza: “Jamás cobré nada”

Aunque Esperando la carroza se estrenó en 1985, su relevancia no disminuyó con el paso del tiempo: a 40 años de su debut, la película se consolidó como un clásico del cine argentino y sus personajes, con sus frases memorables y particularidades, siguen resonando entre nuevas generaciones. Entre ellos, Dominga, la vecina que confiaba el cuidado de su hijo a Mamá Cora, interpretada por Antonio Gasalla, quedó grabada en la memoria colectiva gracias a la interpretación de Cecilia Rossetto. Ahora, décadas después, la actriz decidió revelar algunos detalles sorprendentes: compartió anécdotas y curiosidades que hasta hoy pocos conocían sobre su participación en este icónico film.

“Me asombra lo que sucede con la película porque pasó tanta agua bajo el puente en mi vida. Tanta. Me hace gracia que me pregunten por algo que yo no lo hice de una forma pensada. Yo pasaba por ahí, vi luz y entré”, comenzó diciendo en Intrusos (América TV), al ser consultada por su participación en el clásico argentino.

La actriz reveló que su participación en el clásico argentino llegó casi por casualidad (Captura: América TV)

Cecilia Rossetto recordó cómo terminó siendo parte de Esperando la carroza gracias a un llamado inesperado de Antonio Gasalla. “Un día me llama Antonio, que éramos muy amigos y ya habíamos compartido teatro y todo. Me dice: ‘Ceci, necesito que me hagas un favor’. Muy serio. Antonio afectivamente era duro. Pensé: ‘Antonio pidiéndome a mí un favor. Qué raro’. Porque él era muy omnipotente en ese sentido. Lo podía todo. Yo lo primero que le dije fue: ‘¿Tu mamá está bien? ¿Vos estás bien de salud?’. ‘Sí, sí. Pero encontrémonos a cenar’. Bueno, imaginate la intriga”, rememoró.

“Necesito que me prestes a la nena”, fueron las palabras que le dijo Gasalla, en referencia a su hija, Lucía Balducci, que por entonces tenía tres años. Sobre eso, Rossetto recordó su reacción inicial: “No, se sufre mucho en las filmaciones. Yo no te voy a dar la nena para que sufra”. De todas formas, el humorista la convenció al asegurarle que solo le daría “una bananita pisada”. Durante quince días, el humorista fue a la casa de Rossetto a compartir tiempo con la niña, preparando la relación entre ambos antes de la filmación. “Él quería tener una relación con la nena, claro. La nena lo quería, decía: ‘Coño’. Un día yo le dije a él: ‘¿No deberías, Antonio, decirle que vas a estar disfrazado de vieja?’. ‘No, está bien’”, relató, sobre el inconveniente que marcaría la grabación.

El humorista quería a la hija de Rossetto para algunas escenas del film

“Cuando yo llego a la casa, esa que ustedes conocen de La carroza, una de las habitaciones era la sala de maquillaje. Antonio ya estaba vestido de vieja, de abuela. La nena cuando lo vio se escondió detrás mío y como un gato me clavó las uñas en el muslo. A Antonio le dije que espere porque estaba muy asustada. Pero, viste cómo era Antonio, le dijo: ‘Hola, Lucía, ¿cómo estás? Soy Antonio’, con una voz grave. Era una viejita. La chica abrió la boca grande así y no la cerró por dos días".

Sin lugar a dudas, la situación generó tensión en el set y provocó que la producción decidiera reemplazar a la niña con Oscarcito, el niño que terminó interpretando Matías Puelles.

Cecilia Rossetto interpretó a Dominga, la vecina que dejaba el cuidado de su hijo a Mamá Cora

Finalmente, Rossetto se puso en la piel de Dominga, la vecina en apuros: “Antonio me pidió que me quede. ‘Haceme la madre del nene que van a traer’. Todavía ni había llegado el nene, el back up. Lo salieron a buscar en el momento. ‘Pero Antonio, no me cagu.. artísticamente’, le dije, porque yo en ese momento tenía mucho éxito en el teatro. ‘Voy a aparecer acá como una bolu.. haciendo ‘te entrego el nene y me voy’. ‘No, no, no, lo arreglamos con la productora’. La llamó a la productora y por eso ustedes ven al final que aparece ‘agradecemos la gentileza de Cecilia Rossetto’”.

Por último, al ser consultada sobre su sueldo, Cecilia aclaró entre risas: “Fue de onda. Yo jamás cobré nada. La Dominga nunca cobró nada”.