Premios Emmy 2026: dónde ver las series ganadoras

La 78ª edición de los premios Emmy ya tiene a sus grandes ganadores. La ceremonia se celebró el lunes en el Peacock Theater de Los Ángeles, con Mariska Hargitay como anfitriona. La actriz, protagonista de La ley y el orden: unidad de víctimas especiales, se convirtió en la primera mujer en conducir la gala en los últimos 15 años.

Las producciones The Pitt (HBO Max), La maldición de Widow’s Bay (Apple TV) y DTF St. Louis (HBO Max) fueron las grandes ganadoras de la noche, cada una en su categoría. También hubo reconocimientos para Noah Wyle, elegido mejor actor dramático por The Pitt; Rhea Seehorn, mejor actriz dramática por Pluribus; Jean Smart, mejor actriz de comedia por Hacks; y Matthew Rhys, quien hizo historia al ganar como mejor actor de comedia por La maldición de Widow’s Bay y como mejor actor de miniserie por La bestia en mí.

A continuación, un repaso por las producciones ganadoras, de qué se tratan y dónde pueden verse en la Argentina.

Series dramáticas

The Pitt

Noah Wyle interpreta al doctor Michael “Robby” Robinavitch en este drama médico que sigue el trabajo de médicos, residentes y enfermeros de una sala de emergencias de Pittsburgh. Con una estructura que acompaña prácticamente en tiempo real una extensa jornada laboral, la ficción pone el foco en las urgencias de los pacientes y en el desgaste de quienes deben atenderlas. La segunda temporada vuelve a contar con 15 episodios y una nueva jornada dentro del hospital. Disponible en HBO Max.

Qué ganó: The Pitt obtuvo seis Emmy. Por segundo año consecutivo fue elegida mejor serie dramática, mientras que Noah Wyle volvió a ganar como mejor actor en drama y Ernest Harden Jr. fue reconocido como actor invitado. También se impuso en la categoría mejor casting de serie dramática, maquillaje protésico y música y letra original por la canción “Need Someone”.

Pluribus

Rhea Seehorn interpreta a Carol Sturka, una novelista que debe enfrentarse a un extraño mundo transformado por un fenómeno que alteró a casi toda la humanidad, en la nueva serie de Vince Gilligan

Vince Gilligan, creador de Breaking Bad y cocreador de Better Call Saul, regresó a la televisión con una particular historia de ciencia ficción protagonizada por Rhea Seehorn. Carol Sturka es una novelista malhumorada que descubre que pertenece al reducido grupo de personas que no fueron afectadas por un extraño fenómeno capaz de transformar radicalmente a la humanidad. La premisa es: “La persona más desgraciada sobre la faz de la tierra debe salvar el mundo de la felicidad”. Disponible en Apple TV.

Qué ganó: Pluribus consiguió seis Emmy. Rhea Seehorn fue elegida mejor actriz de drama y Vince Gilligan ganó por el guion del episodio “We Is Us”. La serie también fue premiada por el diseño de producción, su edición, la mezcla de sonido y la música del tema principal.

La diplomática

Keri Russell es Kate Wyler, la embajadora estadounidense en el Reino Unido que en la tercera temporada de La diplomática debe moverse entre una nueva crisis política y la llegada de Grace Penn a la presidencia de los Estados Unidos Netflix

Keri Russell interpreta a Kate Wyler, una diplomática estadounidense destinada como embajadora en el Reino Unido, donde debe enfrentar crisis internacionales mientras lidia con una complicada vida matrimonial con su marido, Hal Wyler (Rufus Sewell). En la tercera temporada, de ocho episodios, la muerte del presidente Rayburn lleva a Grace Penn (Allison Janney) a la Casa Blanca, poco después de que Kate descubriera su participación en una conspiración. Mientras tanto, Hal continúa moviendo piezas en torno al futuro político de su esposa. La serie de Debora Cahn combina intriga política con los conflictos personales de sus protagonistas. Disponible en Netflix.

Qué ganó: Allison Janney se llevó el Emmy a mejor actriz de reparto en serie dramática por su interpretación de la presidenta Grace Penn. Con ese triunfo, alcanzó ocho premios de actuación en su carrera e igualó el récord histórico de Cloris Leachman, Julia Louis-Dreyfus y Jean Smart.

Paradise

Sterling K. Brown vuelve como Xavier Collins en la segunda temporada de Paradise: esta vez, el agente del Servicio Secreto abandona el refugio para buscar a Teri y descubrir qué ocurrió en el mundo después de “El Día” Disney Latino

Sterling K. Brown interpreta a Xavier Collins, un agente del Servicio Secreto que, tras el asesinato del presidente de los Estados Unidos, descubre que la comunidad aparentemente idílica en la que vive esconde mucho más de lo que imaginaba. En la segunda temporada, Xavier sale de Paradise para buscar a su esposa, Teri (Enuka Okuma), y descubre cómo sobrevivió el resto del mundo durante los tres años posteriores a “El Día”, mientras dentro del búnker aumentan los conflictos y salen a la luz nuevos secretos sobre los orígenes de la ciudad. Disponible en Disney+.

Qué ganó: Shailene Woodley fue reconocida como mejor actriz invitada en una serie dramática por su interpretación de Annie en el episodio “Graceland”.

Serie de comedia

La maldición de Widow’s Bay

El alcalde Tom Loftis, interpretado por Matthew Rhys, intenta sacar de la crisis económica a Widow’s Bay, un pequeño pueblo ubicado en una isla frente a Nueva Inglaterra. Su plan es convertirlo en un destino turístico, pese a las advertencias de los vecinos, convencidos de que el lugar carga con una antigua maldición. Cuando finalmente llegan los visitantes, las supersticiones empiezan a parecer mucho menos absurdas. La serie combina terror con comedia y es una de las grandes debutantes de esta edición. Disponible en Apple TV.

Qué ganó: fue la gran triunfadora de los Emmy 2026, con 14 estatuillas, un récord para una comedia en una misma edición. En la ceremonia principal ganó como mejor serie de comedia; Rhys fue elegido mejor actor protagónico; Kate O’Flynn, mejor actriz de reparto; Stephen Root, mejor actor de reparto; Katie Dippold ganó por el guion y Hiro Murai, por la dirección. En la entrega previa de los Emmy ya había sumado otros ocho premios: Betty Gilpin como actriz invitada, además de casting, diseño de producción, fotografía, edición de sonido, mezcla de sonido, supervisión musical y composición musical.

Hacks

Jean Smart vuelve a ponerse en la piel de Deborah Vance en la quinta y última temporada de Hacks, en la que la comediante regresa a Las Vegas junto a Ava con un objetivo: asegurar el legado que construyó durante décadas sobre los escenarios HBO

Jean Smart y Hannah Einbinder interpretan a Deborah Vance, una consagrada comediante, y Ava, la joven guionista con quien construyó una relación profesional tan fructífera como conflictiva. En la quinta y última temporada, de diez episodios, una serie de noticias erróneas que dan por muerta a Deborah lleva a ambas de regreso a Las Vegas, decididas a asegurar el legado de la veterana estrella de la comedia. Disponible en HBO Max.

Qué ganó: Hacks obtuvo dos Emmy. Jean Smart volvió a imponerse como mejor actriz en serie de comedia, su quinto premio por este personaje, y la ficción también ganó en edición de una serie de comedia de una sola cámara por el episodio final.

El Oso

Jeremy Allen White es Carmen “Carmy” Berzatto, un chef formado en restaurantes de alta cocina que regresó a Chicago después de la muerte de su hermano para hacerse cargo del negocio familiar y terminó transformándolo en un proyecto mucho más ambicioso. En la cuarta temporada, Carmy, Sydney y Richie intentan mantener a flote El Oso y llevarlo a un nuevo nivel mientras enfrentan obstáculos profesionales y personales y se preguntan hasta dónde están dispuestos a llegar en su búsqueda de la excelencia. Disponible en Disney+.

Qué ganó: Rob Reiner recibió de manera póstuma el Emmy a mejor actor invitado en serie de comedia por su interpretación de Albert en el episodio “Tonnato”. Fue el único premio conseguido por la serie en esta edición.

Margo’s Got Money Troubles

Basada en la novela de Rufi Thorpe, tiene a Elle Fanning como Margo, una joven aspirante a escritora que abandona la universidad, se convierte en madre y debe encontrar rápidamente una forma de afrontar una creciente montaña de gastos. Hija de una exmesera interpretada por Michelle Pfeiffer y de un antiguo luchador profesional al que encarna Nick Offerman, Margo busca una salida económica mientras intenta reorganizar por completo su vida. Disponible en Apple TV.

Qué ganó: la serie se llevó tres Emmy, todos en rubros técnicos, vestuario, maquillaje y peluquería.

Miniserie o serie antológica

La bestia en mí

Claire Danes interpreta a Aggie Wiggs, una reconocida escritora que se aisló del mundo después de la muerte de su hijo y ya no logra escribir. Su rutina cambia con la llegada de un nuevo vecino: Nile Jarvis, un poderoso empresario inmobiliario interpretado por Matthew Rhys que alguna vez fue sospechoso por la desaparición de su esposa. Fascinada y a la vez aterrada por él, Aggie empieza a investigarlo y queda atrapada en un peligroso juego psicológico. Disponible en Netflix.

Qué ganó: obtuvo dos Emmy. Rhys se impuso como mejor actor protagónico en miniserie por su interpretación de Nile Jarvis y la producción también ganó en composición musical por la banda sonora original de Sean Callery y Sara Barone. Con sus triunfos por esta serie y por La maldición de Widow’s Bay, Rhys se convirtió en el primer intérprete en ganar dos Emmy por actuaciones protagónicas en categorías diferentes en un mismo año.

Bronca

La serie antológica creada por Lee Sung Jin regresó con una segunda temporada de ocho episodios, una nueva historia y un elenco encabezado por Oscar Isaac, Carey Mulligan, Charles Melton y Cailee Spaeny. La trama se desarrolla alrededor de un exclusivo country club, donde los jóvenes empleados Ashley y Austin graban una fuerte discusión entre su jefe y su esposa. Cuando deciden utilizar esas imágenes a su favor, el incidente desencadena una escalada de manipulaciones, secretos y violencia entre las parejas. Disponible en Netflix.

Qué ganó: la segunda temporada de Bronca consiguió tres Emmy, todos en la ceremonia previa a estos galardones; vestuario, edición de sonido y mezcla de sonido para una miniserie o serie antológica.

DTF St. Louis

Jason Bateman, David Harbour y Linda Cardellini encabezan esta comedia negra construida alrededor de un triángulo amoroso entre tres adultos atravesados por las frustraciones de la mediana edad. Desde el comienzo se sabe que la historia terminará con uno de ellos muerto; los siete episodios reconstruyen el camino que lleva a ese desenlace. Disponible en HBO Max.

Qué ganó: DTF St. Louis terminó la edición con siete Emmy. En la gala principal se consagró como mejor miniserie o serie antológica. Y en la ceremonia previa había conseguido otros seis: Linda Cardellini como mejor actriz de reparto, David Harbour como mejor actor de reparto y premios para guion, dirección, edición y fotografía.

Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

Paul Anthony Kelly y Sarah Pidgeon interpretan a John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette en Love Story, la miniserie que reconstruye su romance, su matrimonio y la enorme presión mediática que convirtió su vida privada en un asunto de interés nacional

La primera entrega de la antología creada por Ryan Murphy reconstruye la relación entre John F. Kennedy Jr., interpretado por Paul Anthony Kelly, y Carolyn Bessette, a cargo de Sarah Pidgeon. La serie recorre desde el comienzo del romance hasta su matrimonio y pone el foco en la presión que ejercieron sobre la pareja la fama del hijo de John F. Kennedy y Jacqueline Kennedy Onassis, el interés de la prensa y la exposición pública permanente. Está inspirada en el libro Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy, de Elizabeth Beller. Disponible en Disney+.

Qué ganó: la producción obtuvo el Emmy a mejor casting para una miniserie o serie antológica, por el trabajo de Courtney Bright, Nicole Daniels y Jennifer Brooks.