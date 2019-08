Premios Emmy, en Buenos Aires: todos los looks de la noche

Paola Florio SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de agosto de 2019 • 13:24

La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión, que entrega cada año los reconocimientos a las producciones televisivas más destacadas alrededor del mundo: los Premios Emmy Internacionales eligió junto a Telemundo a la Argentina como sede de la ronda semi-final en la categoría Telenovela y reunió a los más destacados directores, productores, escritores y guionistas como jueces honoríficos.

Por eso, pese al frío de la ciudad, figuras de la televisión local desfilaron por la alfombra roja que se montó en el Salón Posadas del exclusivo Palacio Duhau- Park Hyatt Buenos Aires y participaron de la gala honorífica. Celeste Cid , Abel Ayala, Arturo Puig , Gabriela Toscano, César Bordón , Gastón Vietto, Marina Bellati , Mariana Genesio Peña, Miriam Lanzoni , Nicolás Riera , Romina Gaetani , Malena Solda , Flor de la V y parte del elenco del éxito de todas las noches, Argentina, tierra de amor y venganza, fueron algunos de los que disfrutaron del evento.

Barbie Simons, Javier Ponzone, y la reconocida conductora chilena Nataly Chilet fueron los elegidos para recibir a los grandes invitados en la alfombra roja.

Cuatro looks: Gabriela Sari, Dalma Maradona, Sabrina Garciarena y Claudia Fontán Crédito: Gerardo Viercovich

La gala puertas adentro

Risas, relax y tragos. Todos los famosos aprovecharon el evento para charlar y distenderse y ponerse al día de sus novedades Crédito: Gerardo Viercovich

Una de las primeras en llegar fue Dalma Maradona , quien eligió un look muy cuidado y acertado: un vestido negro largo, un pronunciado escote y el pelo por encima de los hombros, el corte de moda. Mientras contaba a todos los que se cruzaba que no suele dejar mucho a su pequeña hija Roma, de seis meses, reveló lo que todos querían saber: que se comunicó son su padre, Diego Armando Maradona. "Hablamos, tuvimos un acercamiento, pero aún no conoce a mi hija aunque pasaron muchos meses de su nacimiento. No es que le pongo condiciones para verla pero todavía no sucedió", explicó la hija del futbolista.

Celeste Cid se dejó ver con un vestido con transparencias y bordados metalizados Crédito: Gerardo Viercovich

La aparición de Celeste Cid en Monzón, la serie fue una de las que más expectativas generó entre los seguidores de la ficción. Y, a lo largo de la noche, fueron muchos los que le preguntaron cómo fue ponerse en la piel de Susana Giménez, con quien el boxeador compartió cuatro años de su vida. "Me tocó recrear esa escena erótica de La Mary que ya fue jugada para su época pero el mayor desafío era ponerme en la piel de una persona que conocemos tanto", aseguró y confesó que antes de grabar dichas imágenes, miró varias veces la película. "Me gusta el rol que se le da a la mujer en la serie y el modo en el que está contada la historia, años después", aseguró contenta con el resultado final.

Nicolás Riera y su novia, muy cariñosos Crédito: Gerardo Viercovich

Los más acaramelados de la noche fueron Nicolás Riera y su pareja, quienes no se dejaron de besar ni siquiera en la fila para esperar la comida. Flor de la V, en tanto, no se despegó de la barra mientras hablaba con Fabián Medina Flores. ¿Habrán criticado todos los looks como suele hacer el estilista en La Jaula de la Moda?

Flor de la V y un look bien jugado

Música, por favor

Dos diosas. Natalie Pérez y Guillermina Valdes Crédito: Gerardo Viercovich

Natalie Pérez fue la encargada de amenizar la gala. En su nueva faceta de cantante, la actriz arrancó con "Tratame bien", de Fito Páez, y siguió con un set de telenovelas que puso a todos a cantar recordando viejos éxitos. Axel fue el broche de oro para una cálida velada, con su clásico piano y sus baladas que sabían todos los presentes.

Antes de subirse al escenario, el cantante se acercó a hablar con LA NACION. "Estoy grabando mi próximo material que aún no tiene título porque lo estamos definiendo pero pronto podremos escuchar un adelanto. Estoy quince días acá y quince días en los Estados Unidos grabando, muy metido con esto, entusiasmado porque está quedando muy bueno. Ya estamos definiendo los primeros temas y empezaremos a grabar los videos para que puedan conocerlos", adelantó.

Muy cancheros y relajados, así se mostraron al posar para las fotos Florencia Otero, Germán Tripel y Christian Sancho Crédito: Gerardo Viercocich

También reveló cómo sobrellevan él y su familia esta distancia: "Estoy un poco acostumbrado pero ahora por ejemplo, me toca ir a San Francisco y les dije que vinieran dos semanas conmigo pero mis hijas no quieren saber nada; no les gusta faltar a la escuela. Es que tienen una educación muy abierta, van a una escuela Waldorf y tienen arte, música, todo más relajado, les encanta ir y hasta en las vacaciones se lamentaban por faltar".

Sobre su vida en Traslasierra, Córdoba, a donde se asentó con su familia hace cuatro años, contó que cada día está más convencido de la decisión familiar de cambiar la ciudad por el campo: "Vivir sin trabas en la puerta, sin miedo a que te roben, sin tanta contaminación visual, conectando con la familia es algo único. Los fines de semana como no hay tanto para hacer afuera, hacemos mucho adentro. Por ejemplo, a mí me gusta tallar en madera y mis hijas se contagiaron y lo hacen conmigo. Lo hacemos por horas. También trabajan con cerámica. Me pone muy feliz poder compartir tiempo en familia, no me arrepentí nunca de esta decisión".

Tres estilos: Miriam Lanzoni, Gabriela Toscano y Malena Sánchez Crédito: Gerardo Viercovich

Malena Solda, de rojo Crédito: Gerardo Viercovich

Un solista que busca su destino

Fer Dente entusiasmado con su flamante carrera musical Crédito: Geardo Viercovich

Otro de los presentes fue Fernando Dente, que acaba de lanzar su primer tema, "Voy". El actor y cantante habló con LA NACION sobre esta nueva etapa de su carrera. "Estoy muy entusiasmado con esta carrera solista y hasta fin de año voy a estar abocado a esto sin ningún compromiso en teatro, poniendo toda la energía acá. Si bien soy independiente me manejo con discográfica y aún no puedo decir mucho, pero seguro haga otro evento similar al que realicé la semana pasada, cuando presenté 'Soy'. Aún no estoy listo para un show grande en un teatro u otro lugar", evaluó.

Sin embargo, para dejar en claro que no piensa abandonar la actuación ni el lugar privilegiado que supo conseguir en el ámbito de la comedia musical, dio una primicia: se encuentra negociando con Martín Bossi para formar parte de la puesta local de Kinky Boots, la obra de Broadway con temas de Cyndi Lauper, que el imitador protagonizará durante el verano en Buenos Aires.