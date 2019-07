Celeste Cid, en la piel de Susana Giménez, y Mauricio Panigua, como Carlos Monzón, recrearon la escena más erótica de La Mary para Monzón, la serie Fuente: Archivo

La aparición de Celeste Cid en Monzón, la serie fue una de las que más expectativas generó entre los seguidores de la ficción. Y anoche la actriz que se pone en la piel de Susana Giménez en la ficción que emite Spacetuvo una de sus escenas más jugadas.

La película La Mary (1974) fue la que reunió en pantalla -y también fuera de ella- a la joven actriz con el entonces campeón del mundo. Son muchas las historias que se cuentan sobre la fuerte atracción que se despertó entre ellos durante el rodaje del film de Daniel Tinayre, que derivó en la decisión de Carlos Monzón de abandonar a su familia en Santa Fe para embarcarse en un rutilante romance con la ascendente estrella.

Cid, en la piel de una ascendente Susana Giménez Crédito: Gentileza Space

La emisión del último capítulo de la serie, justamente, dio cuenta de los apasionados momentos que se vivieron en el set, y alcanzó su clímax con la recreación de una de las escenas más emblemáticas de la película en cuestión: el momento en que Mary le entrega su virginidad a El Cholo.

Así, Cid se convirtió rápidamente en tendencia en Twitter, por el desnudo y la jugada escena que le tocó interpretar junto a Mauricio Paniagua, el actor elegido para componer a Monzón en su etapa de campeón mundial.

"Sentí que ella me dio su bendición. Para mí era súper importante tener su aval antes de comenzar a rodar. Le confesé mi amor por esa película y ella fue muy generosa conmigo. Cálida y angelada", contó Cid a revista Caras, sobre el "aval" que recibió por parte de Giménez. "¡Hablamos de todo! Ella me contó que Daniel Tinayre no la dejaba maquillarse mucho y yo le conté respecto de las escenas que me tocaban. Quería que ella supiera que no se trataba de una imitación, sino que mi rol iba más allá y que se buscaba mostrar el vínculo que la unió a Monzón", finalizó la actriz.