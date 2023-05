Priyanka Chopra habló de la cirugía que modificó sus rasgos y le causó una profunda depresión: “Fue una etapa muy fea de mi vida”

escuchar

Priyanka Chopra habló sobre su lucha contra la depresión, que comenzó tras haberse realizado una cirugía en su nariz que tuvo un resultado negativo. “Fue una etapa muy fea de mi vida”, le manifestó a Howard Stern en su programa radial. La protagonista de la flamante serie de acción, Citadel , contó que fue diagnosticada con depresión tras ser intervenida para que le remuevan un pólipo que le habían encontrado en su cavidad nasal .

La actriz compartió que la cirugía no salió bien y que su rostro lucía “completamente diferente” luego de dicha intervención. Al poco tiempo, empezó a notar las primeras señales de que estaba experimentando un cuadro “profundo” de depresión y no pudo refugiarse en el trabajo porque la desvincularon de tres películas debido al cambio que había sufrido su nariz. “ Pensé que mi carrera se iba a terminar antes de despegar ”, declaró.

La actriz Priyanka Chopra fue Miss Mundo en 2000

En ese momento, su padre fue su gran contención y le brindó, como médico, un consejo que fue llevado a cabo por la actriz: someterse a una nueva cirugía para corregir lo que le habían hecho. Al comienzo, Chopra se mostró reticente por temor a que se repita la historia. “Estaba aterrada, pero él me prometió que iba a estar conmigo en la habitación y así fue: me tomó de las manos y se quedó, me devolvió la confianza en mí misma”, recordó la actriz, emocionada.

La segunda cirugía fue exitosa y, luego de tratar su cuadro de depresión, tomó las riendas de su carrera y comenzó a trabajar nuevamente.

A sus 18 años, Chopra había sido nombrada Miss Mundo y buscaba consagrarse en Bollywood primero, para luego dar su salto a Hollywood. “ Cada vez que me miraba en el espejo, veía a una extraña, pensé que no iba a recuperarme ”, contó en su libro, Unfinished, sobre la mala experiencia que, afortunadamente, quedó en el pasado.

Citadel y un logro profesional que la emocionó

En una entrevista con LA NACION con motivo del estreno de Citadel en Amazon Prime Video, Priyanka habló sobre un reciente logro importante en su profesión: cobrar el mismo sueldo que su coprotagonista en la ficción, Richard Madden. “Durante los 23 años que llevo de carrera, esta es la primera vez que recibí la misma cantidad de dinero que mi estrella masculina, eso nunca me había pasado”, expresó y añadió: “Pienso siempre en que hay muchas mujeres que lograron carreras muy importantes y que en más de una ocasión acompañaron en el protagónico a un hombre, pero que no pudieron gozar de ese beneficio. De hecho, yo ni siquiera lo esperaba para mí” .

Priyanka Chopra Jonas y Richard Madden en la premiere en Roma de Citadel Franco Origlia - WireImage

“Cuando hablé con mis agentes sobre la posibilidad de mantener esta conversación, les dije que no creía que fuera posible, pero que la jefa de Amazon Studios sea una mujer, Jennifer Salke, fue algo que tuvo que ver. Ella consideró que eso era lo más justo, ya que Richard y yo debíamos hacer el mismo trabajo con el mismo compromiso y por ese motivo debíamos percibir el mismo pago. Que esto sucediera fue algo muy movilizante para mí ”, sumó la actriz en diálogo con este medio.

El calvario de Priyanka Chopra y Nick Jonas

Priyanka y Nick atravesaron un duro momento tras el nacimiento de su hija, Malti BEN STANSALL - AFP

A comienzos de 2022, la actriz y el músico se convirtieron en padres de la pequeña Malti por medio de un procedimiento de subrogación de vientre. La niña nació de forma prematura y debió permanecer en la unidad de cuidados intensivos durante varios meses, un período durísimo sobre el que Chopra se refirió el mes pasado en una entrevista para Today.

La actriz y su esposo, de 30, se apoyaron mutuamente después del nacimiento de su bebé y Priyanka habló del día en que le dieron la bienvenida a la pequeña: “Recuerdo un momento en que Nick simplemente me tomó por los hombros y yo le dije: ‘Solo decime qué hacer, porque no sé qué hacer’, y él me dijo: ‘Solo subite al auto conmigo’. Y nos dirigimos al hospital. Ella nació y desde el momento en que respiró por primera vez hasta ahora, nunca estuvo sin uno de nosotros, nunca” , expresó.

Respecto a la internación, contó: “ Me di cuenta muy pronto de que no podía darme el lujo de tener miedo o de ser débil, porque ella estaba asustada y débil. Yo como madre tenía que ser su fortaleza. Necesitaba hacerle sentir en cada momento que no estaba sola, que nos tenía a nosotros ”. Cuando la niña fue dada de alta, la actriz tuvo problemas para adaptarse a los cuidados por fuera del hospital.

“En la unidad de cuidados intensivos sabés que tu hija está viva porque podés ver los latidos de su corazón. No pude dormir durante días porque ahora, de repente, estaba en casa sin un monitor”, compartió. Frente a ello, Priyanka solía posar su oído sobre el pecho de su hija. “Me despertaba cada dos minutos solo para ver si estaba bien. Fue así durante semanas”, contó.

Así fue la boda de Nick Jonas y Priyanka Chopra - Fuente: Instagram

Jonas y Chopra se casaron en 2018 en una ceremonia que duró varios días. El primer evento tuvo lugar en el palacio Umaid Bhawan en Jodhpur, la segunda ciudad más grande del estado de Rajastán, al noroeste de la India, donde se realizó la ceremonia tradicional hindú. La relación entre la estrella de Bollywood que logró consagrarse en Hollywood y el ídolo pop se movió a pasos agigantados.

En julio de 2018 año anunciaron su compromiso, tras dos meses de noviazgo, y en diciembre se casaron. En su cuenta de Instagram, el músico publicaba una foto junto a la actriz india acompañada de un breve pero bello texto: “Futura señora Jonas. Mi corazón. Mi amor”.

