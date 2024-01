escuchar

El segundo día del año fue bastante particular en Punta del Este. El viento fuerte y las bajas temperaturas obligaron a los que eligieron comenzar 2024 en la costa uruguaya a procurar planes alternativos. Con las playas casi vacías, los bares y los paradores se llenaron de celebridades y veraneantes que aprovecharon para tomar algo y conversar con sus seres queridos. Una de ellas fue Lucía Celasco, que compartió una tarde de cervezas y charla con dos amigas.

Lucía Celasco en Punta del Este RS Fotos

Esta vez, el outfit playero quedó en el placard y la nieta de Susana Giménez optó por un look deportivo en blanco y negro, que coronó con unas modernas gafas de sol. Así, llegó al parador de un conocido balneario de la zona de José Ignacio.

La heredera de la diva de los teléfonos es una de las celebridades que año tras año pasa parte de diciembre y al menos la primera quincena de enero en Punta del Este. De hecho, como lo hace históricamente, fue allí donde recibió 2024 junto a su abuela; su madre, Mercedes Sarrabayrouse, y un grupo selecto de amigos de la conductora.

En las distintas imágenes que Susana compartió en sus redes, se la pudo ver junto a su hija, su nieta, sus hermanos Carolina y Patricio, y su cuñado Diego Mejuto, a puro brindis, y todos vestidos íntegramente de blanco. “Y así empezamos el 2024, en lo de mi hermana Carito Giménez. Nos recibió como siempre con la casa divina y unas delicatessen que solo ella sabe hacer. Hermanos, hijos, tíos, nietos, sobrinos… ¡De golpe somos un montón!”, escribió la diva.

La última semana del año, Lucía no solo disfrutó de la playa, sino que fue una de las invitadas al festival música electrónica Episode 1 de Punta Music, en la Parada 11 de La Brava. En esta oportunidad, el evento fue liderado por Tale Of Us, los fundadores del sello Afterlife. Allí, estuvieron presentes otros herederos: Francisco Tinelli, Lola Latorre y Tiziano y Balthazar Gravier, entre otros.

