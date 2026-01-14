LA NACION

Punta del Este: del desfile en el que Pampita y Karina Jelinek se robaron todas las miradas al día de playa de Zaira Nara con sus hijos

Además, Lucía Celasco almorzó con amigas y disfrutó de una caminata

Karina Jelinek, en Punta del Este
Antu Divito Trejo - RS fotos
Radiante de día y de noche, Pampita sigue siendo la protagonista indiscutida del verano en Punta del Este. Esta vez, la modelo dijo presente en el desfile Fashion Sunset Show, organizado por el productor Leo Saleh
Antu Divito Trejo - RS fotos
Junto a Saleh, Barby Franco fue la conductora del desfile, que se realizó en la Parada 8 de La Brava. La modelo lució un minivestido con volados que accesorizó con lentes de sol y sandal boots
Antu Divito Trejo - RS fotos
Karina Jelinek posó para los fotógrafos junto a su pareja, Flor Parise
Antu Divito Trejo - RS fotos
Luego, Jelinek fue una de las protagonistas de la pasarela esteña. En una de las pasadas lució un vestido largo de encaje con motivos florales, que acompañó con una capa tejida, sandalias y joyas de Rubi Rubi
Antu Divito Trejo - RS fotos
Luego de sus vacaciones románticas en Nueva York con el jugador de Boca Nicolás Figal, Lucía Celasco se instaló en Rincón del Indio junto a su madre, Mercedes Sarrabayrouse
RS fotos
La nieta de Susana Giménez fue captada rumbo a un almuerzo con sus amigas en Narbona, uno de los spots más aclamados de la zona
La nieta de Susana Giménez fue captada rumbo a un almuerzo con sus amigas en Narbona, uno de los spots más aclamados de la zona
La caminata entre amigas estuvo liderada por la mascota de una de ellas, un Dachshund color negro
La caminata entre amigas estuvo liderada por la mascota de una de ellas, un Dachshund color negro
Zaira Nara es otra de las famosas con más presencia en el verano esteño. Entre eventos top y su programa de streaming, la modelo y empresaria aprovecha el día para disfrutar de la playa junto a sus hijos Malaika y Viggo, fruto de su relación con Jakob Von Plessen
RS fotos
Pasado el revuelo mediático que generó su relación con el polista francés Robert Strom, y ahora con los rumores sobre su presunta separación, la hermana de Wanda Nara se mostró de lo más distendida junto a sus pequeños a orillas del mar
RS fotos
A bordo de su inalible Mehari, que la acompaña todos los veranos, Zaira se dirigió al balneario Arenas de José Ignacio, frente al country donde construyó su casa, mientras que por las tardes elige ver el atardecer desde La Mansa
RS fotos
