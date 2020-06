Gabriel Buono, el exsecretario de Diego Maradona, habló en Intrusos de la miniserie sobre El Diez que estrenará Amazon Prime Video Fuente: LA NACION - Crédito: Manuel Cortina

En medio de la polémica en torno a la serie de Diego Maradona, Gabriel Buono , su ex secretario habló con Intrusos . Tras apuntar directamente contra el entorno de "El diez", el ex empleado -que actualmente está en juicio- recordó sus épocas junto al futbolista y opinó sobre Claudia Villafañe .

"Hoy soy un exempleado de él pero tengo muy buenos recuerdos. Tengo un conflicto económico porque nunca pude lograr hablar con él de estos temas que los hubiéramos podido resolver en diez minutos. El estirar los tiempos me llevó a tener que presentar una demanda", comenzó a relatar el exasistente vía skype.

Tras apuntar directamente a su entorno, Buono comentó: "Por supuesto que mi idea nunca fue llegar a esta situación, pero la gente que está al lado de él ahora y antes complicó las cosas. Hoy estamos llegando al octavo año, no quiero que haya una sentencia. El por ahí me decía: 'Venite a Dubai y lo arreglamos', pero le cambiaban el número de teléfono, le bajaban el volumen. Se creen que son vivos e inteligentes, uno estuvo ahí pero nunca hicimos estas maldades".

Al recordar cómo eran sus épocas al lado del deportista junto a Guillermo Coppola como manager, explicó: "Hablo con él cuando tengo la suerte de conseguir el número de teléfono porque se lo cambian a cada rato. Nosotros con Guillermo no tuvimos estas cosas. Su número no se cambiaba nunca, no le bajábamos el volumen, esas cosas no se hacían, estábamos seguros del trabajo que hacíamos, tranquilos de que hacíamos las cosas bien".

En cuanto a la miniserie que antes de su estreno ya desató una gran polémica , advirtió: "Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer películas pero siempre se cuidó la imagen de Diego. Hay una película que hicimos con (Adrián) Suar que sigue inédita, está guardada. Lo raro es que autoricen a hacer este documental sin cuidar su imagen. Hoy, gracias a Dios, no está pasando por ese momento que pasó en el 2000. Creo que en su vida no es lo más importante en tema de sus adicciones. Yo tuve un problema económico con él pero no pasa por ensuciarlo. Diego es un tipo divino".

Mientras definió a Claudia Villafañe como "una buena mina", aclaró: "Ella trataba de cuidar los intereses de sus hijas. En el 2000, cuando queda internado en Punta del Este, estábamos en un momento económico difícil y había muchos compromisos que no se podían cumplir. Estando bien veo imposible que Diego vaya a hablar mal de Claudia. Ella va a seguir siendo el amor de su vida. Que no le coman más la cabeza. Le viven mintiendo. Hay momentos que lo manejan suciamente", lanzó nuevamente en referencia al entorno.

Tras asegurar que siempre estuvo en los peores momentos del astro, agregó: "Diego es un tipo de gran temperamento. Las chicas (en referencia a Dalma y Giannina) hicieron hasta donde pudieron. Fueron muchas las estrategias para que él pudiera volver a estar bien, pero nunca estuvo solo".