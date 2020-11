El enojo de Gladys "La bomba tucumana" tras su desmayo en el ensayo del Cantando: amenazó con dejar un móvil tras una pregunta que la incomodó

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de noviembre de 2020 • 18:01

Gladys La Bomba Tucumana no está pasando por su mejor momento. Hoy se desvaneció durante el ensayo del Cantando 2020 y a la salida habló con Hay que ver, el programa de elnueve. "Me bajó la presión porque no desayuné bien y salí rápido de mi casa. Al estar sola me las arreglo así nomás, y si bien el desayuno es la comida más importante del día, esta vez salí sin comer", minimizó.

Pero lo que la tiene a maltraer a Gladys es otra cosa. "Tengo muchas angustias y también puede ser eso. No estoy tranquila trabajando acá. Tengo a mi mamá enferma en Tucumán y pienso en ella aunque esté bien cuidada. Una hermana que es de riesgo está con Covid", contó.

Carolina Molinari, panelista del ciclo, le preguntó por qué decidió hablar de su ex pareja, Sebastián Escacena. Y "La bomba" estalló. "¿Yo decidí hablar de mi ex? No estás informada", dijo enojada al tiempo que abandonaba el móvil. Pero siguió hablando mientras caminaba y el cronista la seguía a paso firme. "Que esa chica que no conozco y no sé quién es, se asesore antes de preguntar cualquier estupidez. ¿Cuándo hablé de él?. Lo único que dije fue que quería mi auto. Hablen con mis abogados, César Carozza en Buenos Aires y Ariel Lescano en Tucumán. No me acuerdo de mi ex ni para ir al baño".

Un poco más tranquila, Gladys explicó que llegó a un arreglo con su ex pareja gracias a un amigo en común. "Lo único que quería era mi auto, ya se devolvió. Hicimos un pacto para que yo no hiciera nada en contra de él. Y ya no podemos hablar del uno del otro. Él habló de mi y no yo de él".

Sebastián Escacena, ex pareja de la cantante, le hizo una denuncia por calumnias e injurias después de entregarle el auto. Y su abogado, Alejandro Cipolla, también le haría otra denuncia a Gladys por discriminación. Ante esta consulta, Gladys volvió a enojarse. "No tengo ni idea. Que se arregle con mi abogado. Ya tengo el auto y no quiero más nada de mi ex".

El malestar entre "La bomba" y Molinari aún permanecía y ahora era la panelista la que amenazaba con abandonar el estudio, para no estorbar y que continuara la nota. Además, le pidió disculpas a la cantante. "Solamente hice una pregunta, sin intención de atacarte", aclaró la panelista. "Yo no elijo hablar de él, mi amor. No hablé nunca de él. El que eligió fue él, porque yo no decía nada. Él se sentó a ensuciar mi buen nombre y honor. Soy una señora mayor e inteligente, y me doy cuenta de todo en el acto. Pactamos no hablar más de él ni él de mí. Solo quería mi auto y ya lo tengo. Listo", cerró la cantante.

Conforme a los criterios de Más información