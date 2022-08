¿Qué dijo? Quentin Tarantino vio Top Gun: Maverick y no dudó en dar a conocer su opinión

Tom Cruise logró revivir la pasión de Quentin Tarantino por los autos y la velocidad. El reconocido director de cine, de 59 años, no pudo evitar hablar de la última película del actor, Top Gun: Maverick, elogiando el trabajo de la estrella y la calidad del largometraje.

“ Normalmente no hablo mucho de las nuevas películas que salen, porque si lo hago me veo obligado a decir cosas buenas, sino parece que estoy criticando a alguien, y no quiero hacer eso. Pero en este caso puedo decir que me encanta Top Gun: Maverick, me pareció fantástica ”, dijo Tarantino durante una entrevista con el podcast ReelBlend. “Esa y West Side Story de Steven Spielberg lograron brindar un verdadero espectáculo cinematográfico para la audiencia, del estilo del que ya había pensado que no iba a ver”, agregó.

El director, responsable de éxitos como Pulp Fiction, Kill bill y Había una vez... en Hollywood destacó el “respeto y el amor” que el director Joseph Kosinski le puso “a cada fotograma”, respetando y homenajeando de manera perfecta el trabajo que había hecho hace 35 años el fallecido Tony Scott en la primera versión de Top Gun.

“Me gusta tanto el cine de Tony Scott, y quiero tanto a Tony, que esto es lo más cerca que vamos a estar de ver una película más de él”, expresó Tarantino. “Koskinski hizo un gran trabajo”, agregó elogiando a su colega y manifestó que pudo ver guiños a Scott, que murió en 2012 a los 68 años, “casi en cada decisión”.

“Scott estaba realmente ahí y de una manera realmente genial, muy respetuosa”, manifestó y también resaltó el legado que dejó el director en Cruise.“Creo que estuvo en cada decisión que tomó Tom en la película” , reflexionó.

Tarantino aseguró alguna vez que le gustaría trabajar junto a Cruise en algún proyecto y no dudó en definirlo como “un gran tipo”. De hecho, lo tenía en mente para el personaje de Cliff Booth en Había una vez... en Hollywood, en caso de que Brad Pitt reclinara la oferta. “Los dos [Leonardo DiCaprio y Pitt] tenían que contestarme, querer los papeles, estar disponibles… Eran un montón de cosas. Hay como 18 parejas de actores que podían quedar bien en esta clase de situación. Los dos que tengo eran mi opción número 1, pero no podía estar seguro sin más, tenía que tener varias alternativas”, indicó en 2019.

Trailer - Top Gun Maverick

Secuela del clásico de 1986, en este revival Maverick regresa a su lugar 30 años después de haberse convertido en uno de los mejores pilotos de la Marina de Estados Unidos. El destino lo coloca nuevamente en la unidad en la que se formó, pero esta vez como instructor de un grupo de jóvenes pilotos, reflejos de lo que él fue alguna vez. Estando del otro lado del mostrador –al menos durante el primer tercio de la película–, Maverick tiene que ganarse el respeto de una nueva generación con apodos de superhéroes que no saben quién es, mientras los entrena para infiltrarse en terreno enemigo.

Para Pete “Maverick” Mitchell no ha pasado el tiempo. No solo parece haber hecho un pacto de eterna juventud sino que sigue con las mismas malas costumbres de siempre: no reconoce autoridad, es intrépido, arriesgado, usa las mismas camperas y anteojos de sol, e insiste en andar en moto sin casco.

Tom Cruise en Top Gun: Maverick

Como un irreverente y fiel a su estilo, Cruise quería perfección en esta última película, así que para poder lograr ese realismo tenía un pedido muy especial: contar con aviones FA-18 Super-Hornet para no dejar ningún detalle al azar.

Cruise y el resto del elenco tuvieron que volar varias veces para rodar las escenas de la película y debido a una norma del Pentágono que prohíbe que el personal que no es militar controle un activo del Departamento de Defensa que no sea un arma pequeña, los actores tuvieron que completar el entrenamiento. Debido a esto, ahora saben cómo eyectarse del avión o cómo sobrevivir en el mar, dos experiencias al límite que superan la ficción.

Tom Cruise como Pete "Maverick" Mitchell

La película Top Gun: Maverick fue muy bien recibida por el público -especialmente los nostálgicos de los ‘80- y por buena parte de la crítica. Los que quieran ponerse al día con la historia original o volver a verla, pueden encontrar la Top Gun original en Netflix y Star+, y también se puede alquilar o comprar mediante Claro Video, Google Play o Apple TV+.