Santiago Maratea habló tras la polémica generada por fumar marihuana en los baños de Telefe: "Yo fumo porro todo el tiempo" Crédito: Instagram

15 de junio de 2020 • 19:10

Santiago Maratea suscitó una polémica luego de fumar marihuana en los baños de Telefe , a donde acudió para participar de El Precio Justo . Las imágenes que lo muestran en el canal generaron gran revuelo y, esta mañana, el influencer volvió a referirse al tema.

"Tiene que ver con la naturalización. No pensé, 'voy a fumar porro en televisión', porque yo fumo porro todo el tiempo: en mi casa, cuando voy a un evento, cuando voy a comer con mi viejo...", explicó en Los ángeles de la mañana cuando le preguntaron por qué lo hizo. "Lo tengo naturalizado, lo veo de otra manera".

El instagrammer y conductor de Generación perdida (Radio Vorterix), aseguró que es un tema generacional y que hoy en día los jóvenes toman con más naturalidad a la marihuana. "Te educan con un miedo a algo que cuando lo conocés, te lo pintaron tan malo que no te asusta. Yo pensaba que si fumaba un porro me iba a morir en dos horas o que me iban a violar, hasta que me di cuenta que no. Esos son los momentos cuando una generación piensa que la otra está equivocada".

El joven de 27 años también contó que sus padres saben que él fuma marihuana y que la conversación se dio hace mucho tiempo. "Mi viejo se largó a llorar y me dijo: 'Yo me peleo con amigos por el porro y ahora me peleo con vos'. Yo le dije que dejara de pelearse con la gente. Por supuesto que se pusieron mal y quisieron que vaya a rehabilitación".

"Yo empecé a fumar cuando tenía 20 años y mis viejos me veían muy chico todavía. Arranqué a trabajar, me fui a vivir solo, me independicé y mis papás soltaron porque entendieron que una cosa no tiene que ver con la otra. Mi vieja me pidió que le compre la revista THC para entender un poco más".

Asimismo, Maratea aseguró que con sus acciones no busca hacer apología de la droga, sino que es su estilo de vida y prefiere no ocultarlo. "A mi no me interesa y no me afecta lo que piensa el otro sobre mis acciones. En la radio donde trabajo no me impiden fumar, pero igual no lo hago. Nunca probé alguna otra droga que no sea marihuana porque la marihuana me calma".