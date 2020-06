Después de mostrarse fumando marihuana en el baño de Telefe, Snatiago Maratea respondió a las críticas de Beto Casella

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de junio de 2020 • 12:49

Santi Maratea fumó marihuana en los baños de Telefe , luego de haber participado en El Precio Justo . Las imágenes que lo muestran en el canal generaron una gran polémica en la que participaron varias figuras públicas del espectáculo y los medios, incluyendo a Augusto Tartúfoli y a Beto Casella . El influencer respondió a las críticas desde su cuenta de Instagram.

Todo comenzó cuando Maratea, instagrammer y conductor de Generación perdida ( Radio Vorterix ) estuvo en el programa que conduce Lizy Tagliani . Antes él ya había publicado una serie de stories en las que anunciaba que iría al canal "re loco", es decir, bajo los efectos de la marihuana, pero decidió usar las instalaciones de Telefe para fumar un poco más.

En Confrontados se ocuparon del tema y, mientras el panelista Lizardo Ponce defendió a Maratea, su colega Augusto Tartúfoli lo calificó de "nabo" y comparó a la actual generación con la de su abuelo, que a los 28 años de edad estaba en la guerra. "Prefiero fumar porro y no matar gente como tu abuelo", respondió Maratea en su cuenta de Instagram, junto a una foto en la que se lo ve fumando un cigarrillo armado.

Pero la polémica ?ás grande fue la que se desató a partir de los dichos de Casella en torno a lo ocurrido en Telefe. "No pienso estar mucho más tiempo en la tele, pienso en un retiro más o menos próximo, pero cuando me preguntan '¿Por qué creés que no salen nuevos valores? Y ahí lo ves", comenzó el conductor de Bendita TV .

"Muchachos que para mi gusto están totalmente sobrevaluados. Nosotros no vamos a criticar a nadie, haga lo que haga, pero exponer esto en un medio de comunicación es una cag... No está bueno esto en televisión, no se boludea con esto porque vos no sabés quién te está viendo o escuchando en la radio, solito, en la habitación de su casa".

Hasta ahí, su descargo no tuvo nada de controversial, pero luego, sus comentarios adquirieron otro tono. "Tipos con mucha calle recorrida, que han pasado por adicciones fulerísimas y ahora rescatan pibes, te dicen que a veces estas cosas empiezan porque 'pinta'. Un día 'pinta' un fasito, después otro día 'pintó' la cocaína, y otro día 'pintó' dejarse... hacerse homosexual por una noche ", añadió el conductor. En cuestión de minutos, en las redes, Beto Casella se convirtió en trending topic por las críticas a sus dichos, por los que el periodista se disculpó vía Twitter.

Maratea, por su lado, también le respondió al conductor de Bendita . "Jajaja, amigo, todo bien, posta, pero escuchá lo que estás diciendo", escribió el influencer en una historia que subió a Instagram. Después, volvió'a subir una foto fumando marihuana y bromeó: "Cuando te pinta un fasito, pero te da miedo terminar tomando cocaína y siendo homosexual por una noche".

Después de mostrarse fumando marihuana en el baño de Telefe, Snatiago Maratea respondió a las críticas de Beto Casella