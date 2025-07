Qué dijo Stephen Colbert en su monólogo acerca del fin de su late show: “Todo esto simplemente se acaba”

La noticia de que The Late Show de Stephen Colbert, que lleva más de 30 años de éxito en la televisión estadounidense, llegará a su fin en mayo de 2026 sorprendió a una legión de espectadores.

CBS anunció la cancelación del show casi un año antes de su fecha de entrada en vigor, además de aclarar que hasta ese momento Colbert continuará al frente del programa. La decisión de la señal no solo pone fin a una franquicia que, hasta el momento, había durado más de tres décadas, sino que también marca el fin de una era televisiva.

“Antes de empezar el show, quiero hacerles saber una novedad de la que enteré anoche: el año que viene será nuestra última temporada. La cadena pondrá fin al programa en mayo de 2026”, anunció el jueves el conductor en The Late Show with Stephen Colbert entre abucheos y gritos de descontento del público. “Sí, comparto sus sentimientos. No es solo el fin del programa, es el fin del Late Show de CBS. No me van a reemplazar, todo esto simplemente se acaba“, dijo Colbert.

“Déjenme decirles que es un trabajo fantástico”, añadió. “Ojalá lo consiguiera otra persona. Y es un trabajo que espero con ansias seguir haciendo con esta pandilla de idiotas de siempre durante otros 10 meses”, sumó luego.

En un comunicado oficial, CBS explicó que la cancelación fue por criterios meramente financieros. La señal afirmó que la franja nocturna que comienza a las 23:30, después del prime time -y que está dominada por programas de humor político- se encuentra atravesando “un contexto desafiante”. Sin embargo, la cadena descartó que esta decisión tuviera que ver “con el rendimiento del programa, el contenido u otros asuntos que suceden en Paramount”.

Colbert reemplazó, en 2015, a David Letterman en el night show de la CBS VALERIE MACON - AFP

La baja del programa se produce tras una declaración de Colbert donde califica de “gran soborno” al pago de 16 millones de dólares que Paramount, propietaria del canal, acordó con Donald Trump para evitar un proceso judicial.

Colbert se refiere a una demanda que Trump presentó contra Paramount, el año pasado, en la que pedía una indemnización de 20.000 millones de dólares alegando que el programa 60 Minutes de CBS News editó una entrevista a la entonces rival del republicano en las elecciones presidenciales de 2024, la demócrata Kamala Harris, para mejorar su imagen. Este mes Paramount finalmente llegó a un acuerdo por 16 millones de dólares con el presidente estadounidense para zanjar esta demanda. Según trascendió en medio internacionales, Paramount aún necesita el beneplácito de la Casa Blanca para cerrar su fusión por 8000 millones de dólares con Skydance.

Colbert reemplazó al presentador David Letterman en el Late Show, quien condujo el programa durante 22 años, de 1993 a 2015. El programa ha tenido altos índices de audiencia en su franja horaria de manera sostenida y, a menudo, es el programa con mayor audiencia en la noche, por lo que la explicación oficial parece no conformar a nadie. Mucho menos después que el presidente Donald Trump celebrara el anuncio a través de su cuenta en la red social TruthSocial.

“Me encanta que Colbert haya sido despedido. Tenía todavía menos talento que audiencia”, escribió el mandatario estadounidense. “Jimmy Kimmel, que tiene todavía menos talento, será el siguiente”, agregó, en tono provocador. También aprovechó para elogiar a Greg Gutfeld, su preferido de la cadena conservadora Fox News: “Es mejor que todos los demás juntos, incluido el cretino de la NBC que ha arruinado el Tonight Show”, dijo, en alusión a Jimmy Fallon.

Tras el anuncio del fin de The Late Show, una gran cantidad de analistas señalaron que Colbert, últimamente, había sido especialmente crítico con Paramount, la empresa matriz de CBS. Sin embargo, también destacan nuevas tendencias más económicas a la hora de planificar la programación nocturna.

Sin ir más lejos, cuando James Corden decidió dedicarse por completo a sus monólogos en vez de buscar un reemplazo, CBS simplemente prefirió cancelar el programa. Según trascendió, a Seth Meyers, de NBC, se le solicitó una reducción en su presupuesto y el año pasado despidieron a la banda musical del programa. Taylor Tomlinson, conductor del programa After Midnight, también en CBS, fue concebido como una alternativa menos costosa.

En este contexto de cambios y bajas, la gran pregunta que azota a los analistas y televidentes es: ¿Podrían ciclos históricos como Saturday Night Live desaparecer? Según Variety, la desaparición gradual de los programas nocturnos es, en cierto modo, una respuesta empresarial al mercado.