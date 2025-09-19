Jimmy Kimmel en el limbo: la reacción de los famosos a la suspensión y la amenaza de Trump de revocar licencias a los canales

La televisión estadounidense vive horas agitadas tras la suspensión indefinida del programa de Jimmy Kimmel por sus comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk. La medida, tomada por ABC —propiedad de Disney— bajo una fuerte presión política y empresarial, generó un vendaval de reacciones. Desde colegas de la comedia nocturna hasta actores de Hollywood y líderes demócratas, distintas personalidades salieron en defensa del presentador.

La defensa de los colegas de Kimmel: la comedia como respuesta

Los conductores de los principales late-night shows salieron al cruce a través del humor y la sátira. Según consignó Business Insider, los presentadores más importantes abrieron sus respectivos programas y hablaron sobre la polémica:

Jimmy Fallon y otros presentadores hablaron en defensa de Kimmel Archivo

Stephen Colbert abrió su programa con una frase contundente: “Esta noche todos somos Jimmy Kimmel” , y calificó la suspensión como “censura flagrante”. Subrayó que su comunidad valora la libertad de expresión y advirtió que “millones están sorprendidos por este ataque descarado”.

abrió su programa con una frase contundente: , y calificó la suspensión como “censura flagrante”. Subrayó que y advirtió que “millones están sorprendidos por este ataque descarado”. Jimmy Fallon , desde NBC , mezcló bromas con un tono más personal. Dijo haber recibido decenas de mensajes de su padre, quien pensó que su propio programa había sido cancelado, pero luego afirmó con seriedad: “Conozco a Jimmy Kimmel, es un tipo decente, gracioso y amoroso. Espero que vuelva” .

, desde , mezcló bromas con un tono más personal. Dijo haber recibido decenas de mensajes de su padre, quien pensó que su propio programa había sido cancelado, pero luego afirmó con seriedad: . Jon Stewart , que asumió excepcionalmente la conducción de The Daily Show , se inclinó hacia el sarcasmo. Bromeó al decir que no conocía a “Johnny Drimmel Live de ABC” y que el gobierno había dejado claras las reglas sobre la libertad de expresión , en alusión al carácter autoritario de las medidas. Se refirió irónicamente a Trump como “nuestro querido líder” y fingió reprender a su audiencia cuando se reía.

, que asumió excepcionalmente la conducción de , se inclinó hacia el sarcasmo. Bromeó al decir que no conocía a “Johnny Drimmel Live de ABC” y que , en alusión al carácter autoritario de las medidas. y fingió reprender a su audiencia cuando se reía. Seth Meyers eligió un registro a medio camino entre la broma y la advertencia. “Esto es un gran momento en nuestra democracia”, sostuvo. Ironizó sobre la vigilancia de Trump al asegurar que cualquier crítica suya probablemente era un deepfake. Más tarde, reivindicó su amistad con Kimmel y defendió el derecho a expresarse: “Hay una razón por la que la libertad de expresión está en la Primera Enmienda; está por encima de todas las demás”.

Hollywood, sindicatos y políticos en pie de guerra por la medida contra Kimmel

Artistas y organizaciones sindicales denunciaron un ataque directo a la libertad de expresión.

dijo que la decisión “no es correcta”, La actriz Jean Smart se declaró “horrorizada” y defendió que lo de Kimmel era libertad de expresión, y no discurso de odio.

se declaró “horrorizada” y defendió que lo de Kimmel era libertad de expresión, y no discurso de odio. Wanda Sykes, comediante y actriz, ironizó que Trump “no puso fin a la guerra de Ucrania ni resolvió Gaza, pero sí abolió la libertad de expresión en su primer año”.

El actor Ben Stiller se manifestó en contra de la censura hacia Kimmel x.com/BenStiller

En el plano político, los líderes demócratas se pronunciaron con dureza. El expresidente Barack Obama escribió en X que la administración había llevado la cultura de la cancelación “a un nuevo y peligroso nivel” y llamó a los medios a resistir en lugar de capitular.

Barack Obama manifestó su preocupación por la situación x.com/BarackObama

El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó la ofensiva como un intento “coordinado y peligroso” de censura en tiempo real.

Gavin Newsom sostuvo que los republicanos no creen en la libertad de expresión x.com/GavinNewsom

La suspensión a Jimmy Kimmel que sacudió a la televisión estadounidense

El miércoles por la noche, ABC anunció que Jimmy Kimmel Live! quedaba fuera del aire “indefinidamente”. La cadena tomó la decisión tras un monólogo en el que el conductor ironizó sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, uno de los aliados más cercanos de Trump. El presentador había señalado que los simpatizantes del movimiento MAGA intentaban sacar rédito político del crimen y sugirió que el asesino, Tyler Robinson, de 22 años, también era un republicano pro-Trump.

Los dichos fueron calificados como “ofensivos e insensibles” por Nexstar, propietaria de 32 estaciones afiliadas a ABC, que resolvió no emitir más el ciclo. A la presión se sumó Sinclair, otro poderoso grupo de medios, que condicionó el regreso del show a que Kimmel pidiera disculpas públicas a la familia de Kirk e hiciera una “donación significativa” a Turning Point USA, la organización fundada por el activista.

La respuesta de Donald Trump luego de que se levantara del aire el programa de Jimmy Kimmel

El festejo de Trump a la suspensión de Kimmel y la amenaza de quitar licencias

Donald Trump no tardó en celebrar la noticia desde su red Truth Social y durante su visita oficial al Reino Unido. “Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que se debía hacer”, escribió el mandatario, quien aprovechó para burlarse de Kimmel, Colbert y Seth Meyers, a quienes calificó como “perdedores con pésimos índices de audiencia”.

El presidente fue más allá al sugerir que las cadenas críticas a su gestión podrían perder sus licencias de transmisión. “Me están dando toda esta mala prensa, y ahora les están dando una licencia. Yo creo que tal vez deberían retirárselas”, declaró a bordo del Air Force One.