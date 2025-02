Quién era Betsy Arakawa, la esposa de Gene Hackman que también apareció muerta

Hollywood amaneció con una triste noticia: el célebre actor Gene Hackman fue encontrado muerto en su casa de Santa Fe, Nuevo México. Junto a él, también sin vida, estaba la pianista Betsy Arakawa , su incondicional compañera, y el perro de la pareja. ¿Quién fue la mujer que acompañó a la estrella de Hollywood en sus últimos 40 años y que le robó el corazón en un gimnasio de California?

Es muy poco lo que se sabe de Betsy Arakawa y son contadas las oportunidades en las que el dos veces ganador del Oscar hizo referencia a ella a lo largo de su vida. Sin embargo, era conocida por su carrera como pianista clásica, por su origen hawaiano -nació el 1° de diciembre de 1961 en las islas estadounidenses- y por haber sido la mujer que conquistó a la estrella de Hollywood luego de su matrimonio con Faye Maltese, con quien tuvo a sus tres hijos: Christopher Allen, Elizabeth Jean y Leslie Anne.

El actor Gene Hackman con su esposa, Betsy Arakawa, en la entrega de los 60° Globos de Oro en Beverly Hills el año 2003 MARK J. TERRILL - AP

Según reveló el propio Hackman a The New York Times, conoció Arakawa en un gimnasio en California, donde la pianista trabajaba medio tiempo mientras intentaba forjarse un camino en el mundo de la música clásica. Pese a la diferencia de edad -ella era 32 años menor- encontraron muchos puntos en común, y de a poco se enamoraron.

Cuando la noticia del romance trascendió, muchos aseguraron que el flechazo había tenido lugar a mediados de los 80, cuando el protagonista de Contacto en Francia, Mississippi en llamas y Tribunal en fuga aún portaba el anillo de bodas de su anterior relación. Molesto por las versiones, el intérprete le aseguró al diario South Florida Sun-Sentinel que no abandonó a Maltese, con quien estuvo casado de 1956 a 1986, por Arakawa. Lo hizo luego de establecer un paralelismo entre él y su personaje en Dos veces en la vida. “Por cierto, no dejé a mi esposa en la vida real por una mujer más joven. Simplemente nos distanciamos. Nos perdimos de vista. Cuando trabajás en este negocio, el matrimonio requiere mucho trabajo y amor”, confesó por aquel entonces, según repasó la revista People.

Gene Hackman en una postal retro junto a sus tres hijos Tony Korody - Sygma

En 1990, la pareja decidió compartir techo y eligieron la casa de Santa Fe como su refugio. Ese mismo año, el actor debió ser sometido a una angioplastia como consecuencia de una insuficiencia cardíaca congestiva. Su frágil salud lo llevó a apartarse del trabajo, y Arakawa estuvo allí todo el tiempo para acompañarlo y sostenerlo. “No he celebrado una conferencia de prensa para anunciar mi retiro, pero sí, ya no voy a actuar más”, le dijo años después a la agencia de noticias Reuters. “Realmente no quiero hacerlo más”.

Lejos de los sets, Hackman perfeccionó su faceta como escritor: En 1999, publicó su primer libro, Wake of the Perdido Star, al que le siguieron cuatro más. En ese proceso también tuvo un rol importante la pianista. En 2014, Hackman contó en el podcast Writer’s Bone que Arakawa lo ayudó a perfeccionar su escritura. “Si de hecho tengo un estilo, surgió de ediciones repetidas, sugerencias de amigos y las lecturas inquebrantables y específicas de mi esposa”, reveló.

Su última aparición pública

El año pasado, Gene Hackman fue visto en Santa Fe, Nuevo México, en una estación de servicio Splash News/The Grosby Group

En abril del año pasado, una foto de Hackman junto a Betsy caminando por una estación de servicio en Nuevo México dio vueltas al mundo. La postal del actor, de 94 años en ese momento, sorprendió por su estado. En la secuencia de fotos se ve a Hackman vestido con un pantalón jogging gris, una camisa a cuadros, un chaleco, zapatillas y una gorra de béisbol saliendo de una de las famosas tiendas 7-Eleven con un café en la mano derecha y un paquete de cigarrillos en la izquierda.

Esa postal y una salida pocos días antes marcaron un antes y un después: mostraron al actor por primera vez en 20 años. Luego de acudir en 2003 a la entrega de los Globo de Oro, donde le entregaron el premio Cecil B. DeMille; aparecer en la comedia de Ray Romano, Welcome To Mooseport, en 2004, y darle una entrevista a Larry King, donde anunció su retiro, Hackman dejó de mostrarse en público. Años más tarde, confirmó su decisión mientras promocionaba su tercera novela, Escape From Andersonville, en 2008.

Una de las últimas postales de Gene Hackman y su esposa Betsy Splash News/The Grosby Group

Pese a que no se lo volvió a ver, Hackman respondió con amabilidad algunas consultas de la prensa y hasta participó de dos proyectos como narrador. En 2011, la revista GQ le preguntó si pensaba volver al cine una vez más. “Si pudiera hacerlo en mi propia casa, tal vez, sin que molesten nada y solo una o dos personas”, respondió. Tiempo después se convirtió en el narrador de dos documentales del Cuerpo de Marines: The Unknown Flag Raiser of Iwo Jima (2016) y We, The Marines (2017).

