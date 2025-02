Quién era Gene Hackman, el actor que fue villano en Superman y protagonizó Contacto en Francia

En las últimas horas hallaron sin vida al actor Gene Hackman, junto a su esposa Betsy Arakawam y su perro, en su casa de Santa Fe, en Estados Unidos. Según informó el sheriff del condado, Adán Mendoza, hasta ahora se desconocen las causas de las muertes ni cuándo podrían haberse producido, aunque no se detectaron indicios inmediatos de que se hubiera cometido un delito.

Nacido en San Bernardino, California, el 30 de enero de 1930, Hackman, un exinfante de marina conocido por su voz áspera, tiene una amplia carrera cinematográfica: más de 80 películas. El actor de 95 años, ganador del Oscar en dos oportunidades -por “The French Connection” (“Contacto en Francia”) y “Unforgiven” (“Los imperdonables”), con 21 años de diferencia- (y nominado en otras tres ocasiones), participó en decenas de películas y se convirtió en uno de los intérpretes más respetados y reconocidos de la industria. La noticia de su muerte llegó apenas cuatro días antes de la ceremonia de los premios de la Academia de este año.

Obtuvo su primera nominación al Oscar por su papel como hermano del atracador de bancos Clyde Barrow en “Bonnie and Clyde”, de 1967. También fue nominado a mejor actor de reparto en 1971 por “I Never Sang for My Father” (“Mi Padre, un Extraño”). Su papel en “Contacto en Francia” de Popeye Doyle, el desaliñado detective neoyorquino que persigue a narcotraficantes internacionales en el thriller del director William Friedkin, le aseguró el estrellato y el Oscar. También fue nominado al premio de la Academia por su papel de agente del FBI en el drama histórico de 1988 “Mississippi Burning” (”Mississippi en llamas”).

En la pantalla, Hackman podía mostrarse amenazador o amable, con un rostro que, según describió a The New York Times en 1989, era el de “un trabajador de mina normal y corriente”. Actor de método, recurría a su experiencia personal para dar cuerpo a un papel. Sus personajes, a veces crudos y violentos, iban desde el entrenador de baloncesto de un pequeño pueblo en la película deportiva de 1986 “Hoosiers” (”Más que Ídolos”) hasta el archienemigo de “Superman”, Lex Luthor.

El actor además interpretó una amplia variedad de papeles en películas de acción, películas de suspenso e incluso tuvo un papel cómico en “Young Frankenstein” (“El joven Frankenstein”).

Se retiró a los 70 años, alegando que los papeles que le ofrecían eran demasiado de abuelo. Su último papel importante fue en la comedia de 2004 “Welcome to Mooseport” (”Candidato por Siempre”).

Hackman, que desde los 80 vivía en las afueras de Santa Fe, en Nuevo México, estuvo casado dos veces y tuvo tres hijos: Christopher, Elizabeth Jean y Leslie Anne, con su difunta exmujer, Faye Maltese, fallecida en 2017. Se casó con Betsy Arakawam pianista, en 1991. Sirvió como miembro de la junta del Museo Georgia O’Keeffe, según el periódico local The New Mexican.

Aparte de sus apariciones en ceremonias de premios, rara vez se le veía en el circuito social de Hollywood, sobre todo tras retirarse de la actuación a mediados de sus 70 años.

