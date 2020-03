¿Quién es el hombre al que vinculan con Luciana Salazar?

En Los ángeles de la mañana, Yanina Latorre habló del supuesto novio de Luciana Salazar; ella lo desmintió vía Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de marzo de 2020 • 12:30

Muy pocas veces Luciana Salazar blanquea sus relaciones. En ese rubro habría que decir que la actriz, modelo, conductora y mediática cultiva un bajo perfil. Sin embargo, cada vez que se encuentra soltera, los rumores de nuevos romances se reproducen periódicamente.

En los últimos tiempos se dijo que salía con un político, con un empresario americano y hasta se la relacionó con Máximo Kirchner . Esta vez, Yanina Latorre contó en Los ángeles de la mañana quién es el nuevo amor de Luli. "Este viajecito a Nueva York destapó casi todo. No es algo nuevo, lleva años saliendo con un señor de mucho dinero, de la ciudad de Zárate, es contador, dueño del estudio más grande de Zárate, mega empresario que, en su momento, la ayudó a hacer los papeles de Matilda, que nació en los Estados Unidos. Ya sé que me lo va a desmentir porque Luciana siempre dice que son amigos de la familia", relató.

Luego, Yanina Latorre agregó: "se llama Marcelo Aun y es un señor que está muy bien y tiene entre 50 y 60 años. Le regala los aéreos cuando Luciana va a Miami. Él tiene muchos departamentos en Miami. El otro día fueron a comer a un lugar con Matilda. El señor está enamoradísimo. Ella le pidió convivir los fines de semana y para festejar mandó flores a todas las mesas".

Cinthia Fernández, archienemiga de Luli, empezó a reírse ruidosamente. "Me río porque podría estar con Ricky Martin si quisiera. Me sorprende que esté con un señor como ese. Martín Redrado me parece horrible pero está más cuidado. Y Luli es tan estética", chicaneó.

Vía Twitter, Luciana Salazar respondió: "Jaaaaaa me mata que me estén vinculando con uno de mis mejores amigos desde hace 10 años. Hasta mi ex pareja lo conoce y fue novio de una amiga mía. Frío frío todoooo!", escribió.