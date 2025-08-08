Quién es Patrick Brammall, el galán australiano que va a enamorar a Anne Hathaway en El diablo viste a la moda 2

El rodaje de El diablo viste a la moda 2 ya comenzó y las expectativas de los fanáticos por la segunda parte de la icónica película crecen a medida que avanza el tiempo. Una de las principales dudas sobre la continuación de la historia se centra en la vida amorosa de Andy Sachs, el personaje de Anne Hathaway. Esta semana trascendieron varias imágenes de la actriz en pleno rodaje que revelaron que en la ficción vivirá un nuevo gran amor. ¿Quién es el actor que logrará conquistar su corazón?

Un nuevo romance para Andy Sachs

Todo es complicidad entre los personajes de Anne Hathaway y Patrick Brammall en El diablo viste a la moda 2 Backgrid/The Grosby Group

En el film de 2006, Andy Sachs rompe con su novio de toda la vida, Nate Cooper (Adrian Grenier), luego de convertirse en la asistente estrella de la implacable editora de Runway, Miranda Priestly (Meryl Streep). El fin de esa relación generó en los fanáticos una gran polémica: muchos señalaron que el chef era en realidad el verdadero villano de la película. En el medio, la periodista mantiene un affaire con un escritor, Christian Thompson (Simon Baker), una relación que no prospera.

Anne Hathaway y Patrick Brammall fueron vistos filmando en las calles del centro de Brooklyn. Con las imágenes el público descifró una de las incógnitas que dejó la película original: ¿qué pasó con el corazón de Andy Sachs? Backgrid/The Grosby Group

El martes 5 de agosto una secuencia que muchos transeúntes y algunos fotógrafos descubrieron en las calles de Nueva York comenzó a develar el misterio sobre lo que sucedió con el corazón de Andy Sachs, luego de aquellas decepciones amorosas. Ese día la célebre actriz fue vista en el set de la película que dirige David Frankel con su nuevo coprotagonista, Patrick Brammall.

A Hathaway se la vio radiante mientras filmaba Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

En las imágenes que trascendieron se ve a una pareja profundamente enamorada mientras camina abrazada por las calles de Brooklyn. Hathaway luce un vestido azul brillante, sandalias de taco alto y una enorme sonrisa que la ilumina. A Brammall se lo ve muy elegante con un traje azul marino y una camisa celeste. ¿Será el amor definitivo de Sachs?

Quién es Patrick Brammall

Patrick Brammall nació el 30 de marzo de 1977 en Australia y desde el 2005 trabaja en la industria. Luego de debutar en la gran pantalla en el drama The Alice (2004), fue elegido para la serie del mismo nombre. Su carrera continuó en su país natal, donde logró construir una sólida trayectoria, entre el cine, la televisión y el teatro, donde fue parte de más de 30 producciones, y se subió al escenario en más de 20 oportunidades.

Desde 2022 está al frente junto a su esposa, Harriet Dyer, de Colin From Accounts, una serie de televisión que se convirtió en un éxito inmediato, que ya cuenta con dos temporadas y que va por una tercera. La pareja no solo protagoniza la comedia dramática sino que también la produce y la escribe. El año pasado, la BBC incluyó el programa en su lista de las mejores series del año pasado. También fue nominado a 10 premios AACTA, los más prestigiosos de la televisión australiana. Brammall y Dyer tienen, además, una hija pequeña.

En 2024, Brammall le concedió una entrevista a la revista GQ, en donde habló sobre sus múltiples facetas en la industria y no descartó volver a escribir, protagonizar y producir otra temporada de su serie. “Lo volvería a hacer, pero no sin un buen descanso”, aseguró. Luego, se explayó sobre su parte favorita del combo. “Durante muchos años, todo lo que quería hacer era ser actor, y luego comencé a escribir por necesidad creativa porque como actor no tienes ninguna agencia, a menos que seas uno de esos actores de primer nivel que está en demanda todo el tiempo. Lo que he aprendido a través de esto es que quiero estar en el centro del proceso creativo. Eso es lo más divertido. La actuación es mejor entre “¡acción!” y “¡corte!”; el resto es, honestamente, un maldito dolor. Audiciones, filmaciones, chequeo de cámaras y luces para configurar. Pero la actuación en sí es toda la diversión”, aseguró.

Cuándo se estrena El diablo viste a la moda 2

El diablo viste a la moda, protagonizada por Anne Hathaway, Meryl Streep y Emily Blunt, se estrenó en junio de 2006

El diablo viste a la moda 2 se estrenará en cines el 1° de mayo de 2026 en los Estados Unidos, según afirmó Variety. Y el elenco original está de vuelta para la secuela: Meryl Streep como Miranda Priestly, Anne Hathaway como Andy Sachs, Emily Blunt como Emily Charlton, Stanley Tucci como Nigel y Tracie Thoms como Lily.

También hay nuevas incorporaciones: Kenneth Branagh, Simone Ashley, Lucy Liu, Pauline Chalamet, Justin Theroux, Helen J. Shen, BJ Novak y Conrad Ricamora. En cuanto al equipo creativo, el director David Frankel retoma su puesto, al igual que la productora Wendy Finerman y la guionista Aline Brosh McKenna.