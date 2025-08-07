Rating: cómo le fue a Pampita en su segundo programa y a Mario Pergolini con Moria Casán

Basta hacer un poco de zapping entre los canales de televisión abierta para darse cuenta de que la pantalla chica se volvió monotemática. La mayoría corre detrás de una misma noticia, repitiendo hasta el cansancio la información con la excusa que es lo que el público quiere, amparados al calor del minuto a minuto de rating. Este miércoles comenzó el juicio de Julieta Prandi contra su exmarido, Claudio Contardi, a quien acusa de abuso sexual y violencia de género y fue cubierto casi en cadena nacional por noticieros, magazines, ciclos de chimentos y hasta señales de noticias.

Como es costumbre, la mañana la lideró A la Barbarossa con un promedio de 4,4 puntos, seguido por los 2,8 puntos que hizo Puro show, los 2,2 puntos de Mujeres argentinas y el ciclo Lape Club Social Informativo, que logró 1,7 puntos. Igual todos coincidieron en la cobertura del juicio de Prandi. En tanto, ¡Qué Mañana!, el ciclo que conduce Julián Weich dedicado mayoritariamente a la cocina, alcanzó los 2 puntos.

Durante la tarde, Intrusos cosechó 2,7 puntos, El diario de Mariana 2,6 puntos, Con Carmen 2,2 puntos mientras que A la tarde promedió 2,1 puntos y Los profesionales de siempre 1,9.

Por otro lado, Pampita Ardohain estuvo nuevamente al frente de la conducción de Los 8 escalones, pero esta vez con una visita muy especial. En su segundo día al aire, la conductora recibió a Bautista Vicuña como jurado invitado. Desde que la modelo se hizo cargo del ciclo de entretenimientos, algunas cosas cambiaron dentro del formato. A diferencia de las versiones anteriores, donde Guido Kaczka se mantenía fuera de cámara y con su voz en off durante casi todo el envío, a Pampita se la pudo ver varias veces en diferentes planos, interactuando con los participantes y el jurado. De hecho, en estas primeras emisiones, la producción decidió explotar su perfil de personaje con preguntas de Marcelo Polino sobre el reciente viaje a Ibiza de la modelo y el tono bronceado de su piel. Lo mismo pasó con un divertido ida y vuelta con su hijo mayor cuando fue sorprendida por la particular historia de amor de una de las participantes. Todo comenzó cuando Nair contó que conoció a su pareja en un cantobar, que llevan 20 años juntos y que la conquistó interpretando canciones y magia en una misma velada. Bromeando, Pampita le pidió referencias del sitio: “Voy a empezar a ir a esos lugares, pasá las direcciones por favor, te lo pido”. Por supuesto, este comentario despertó una rápida reacción del adolescente: “Anotá madre, anotá, por favor”. El promedio de rating fue de 2,8 puntos y si bien bajó 3 décimas con respecto al debut, se ubicó segundo en la franja, detrás de Cortá por Lozano, que marcó 6,4.

Las novelas turcas siguen imparables en materia de rating. La traición obtuvo 7,8 puntos, Amor a cualquier precio 7,3 y Pasión prohibida 6,7, ganando ampliamente la franja. Darío Barassi fue lo más visto de la tarde de eltrece con 5,2 puntos mientras Telenueve fue el ciclo de mayor audiencia de su canal con 3,9 puntos y se impuso así a Sálvese quien pueda, que cosechó 2,3. Con Yanina Latorre de vacaciones, ayer Fede Popgold, uno de sus colaboradores, se hizo cargo de la conducción con un tono acertado, sin estridencias y con precisión a la hora de tratar los temas. Lejos del estilo que maneja en la conducción de Patria y familia, en el canal de streaming Luzu, el joven encontró rápidamente su lugar dentro de SQP.

Lo más visto del día

El prime time lo lideró La voz argentina con un promedio de 12,5 puntos y se convirtió así en lo más visto del día. El noticiero de Telefe obtuvo 9,1 puntos y fue el segundo programa con mayor audiencia del miércoles.

En tanto, Telenoche hizo con 5,5 puntos, seguido por LAM con 3,8 y Bendita con 3,7 puntos. Buenas noches familia, de la mano de Guido Kaczka, logró ubicarse entre los cinco programas de mayor rating con 7,3 e igualó la marca más alta en lo que va del ciclo. Pasapalabra marcó 7,9 puntos en la primera parte y 6,2 puntos en la segunda.

Por su parte, Otro día perdido con la visita de Moria Casán obtuvo 4,8, la mejor marca de los últimos 15 días. El picante ida y vuelta entre la diva y Pergolini fue muy atractivo, a tal punto que la entrevista tocó un pico de 5,1 puntos cerca de la medianoche.

Moria Casán con Mario Pergolini

Fiel a su estilo, con su lengua filosa, Casán descolocó a Mario con un comentario: “No es por halagarte, pero siempre me pareciste un tipo vanguardista, con otro concepto... ¿Y sabés lo que me gusta de vos? Que no sos pajer...“.

Otra cosa para destacar del envío fue cuando aparecieron cuatro mujeres caracterizadas de distintas etapas de la vida capocómica, uno de los mejores momentos de la noche, de un programa que se esfuerza por no brindar más de lo mismo. Y eso no es poco.