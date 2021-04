Reina Reech habló de la polémica del año pasado sobre la empleada doméstica

En septiembre del año pasado, en plena cuarentena, se hizo viral una imagen de Reina Reech con una empleada doméstica trabajando en su jardín. Enseguida comenzó la polémica porque, como hizo una mención a una agencia, comenzó a hablarse de un supuesto canje. La actriz no dijo nada en ese momento. No respondió a las críticas y siguió con su vida, hasta ahora.

En una entrevista con Fernanda Iglesias para Esto no es Hollywood (Mucha Radio 89.5), Reech decidió explicar por primera vez qué había pasado. “Resulta que yo venía hacía varios meses sin nadie que me ayude”, comenzó. “Bautista [su hijo] y yo sosteníamos la limpieza de la casa adentro, pero faltaba una buena limpieza afuera. Entonces contacté a una empresa que tenía personal y decían que tenían protocolo... Hablo, le pido, me dicen: ‘Te puedo mandar una persona que tiene su propio auto, pero que solamente puede ir dos domingos porque trabaja en otra casa. Su patrona está de vacaciones, pero te puede salvar para hacer lo de afuera en dos domingos’”.

Acusan a Reina Reech de hacer canje de empleada doméstica

Entusiasmada, siguió el relato. “Dale, le digo, genial. La señora viene, encantadora, y yo estaba, justamente, compartiendo en mi Instagram unos videos de Deepak Chopra que estaba viendo y cuando decía algo genial, con el teléfono, hacía un par de historias. La señora estaba limpiando un fogonero y de pronto me dice: ‘¿Vio qué lindo que nos hicieron el uniforme, con barbijo y todo?’ Y sentí que tenía ganas de que la muestre, entonces le digo: ‘¿Tenés ganas de que haga una historia agradeciendo a la empresa que te envió?’ Me dijo: ‘Ay sí, sí, porque me encanta el uniforme’. Hice esa historia, agradecí, porque estaba agradecida que me hayan solucionado esto y porque a esta señora le divertía. Ese día se fue, le regalé una ruana porque esa tarde hizo frío. Estaba feliz. Por supuesto cobró, no hubo canje, simplemente fue un agradecimiento a alguien que me solucionó algo.”

Reech aseguró que no quiso contestar en ese momento porque no lo consideró importante. “No perdí tiempo en contestar, me llamaron de todos lados, dejé pasar los mensajes, cosa que no hago... Pero yo estaba metida en lo que estaba haciendo y en algo tanto más elevado y positivo, así que dije: ‘no voy a perder un minuto en hablar de esto’”.

LA NACION