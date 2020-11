La participante de MasterChef Celebrity vive en un lujoso departamento y tendría un elevada deuda entre alquiler y expensas Crédito: Instagram

Vicky Xipolitakis está en un gran momento profesional por su participación en MasterChef Celebrity. Sin embargo, según la periodista Mercedes Ninci, su situación financiera es delicada y aseguró que la mediática tiene una inmensa deuda inmobiliaria entre expensas y alquiler.

"Los vecinos de Xipolitakis están muy calientes porque sigue aumentando la deuda de las expensas y todos pensaron que iba a pagar algo ahora que tiene trabajo en el programa con más rating de la Argentina", comentó la panelista de Bendita (El Nueve).

Después la periodista reveló la exorbitante cifra que acumuló la participante por no poder pagar los gastos del departamento donde vive con su hijo, Salvador Uriel: "Al día de la fecha tiene una deuda de expensas de 350.000 pesos".

"Es la mitad, porque recordemos que ella paga el 50% y la otra mitad está paga porque es la parte de Javier Naselli (el padre de su hijo)", aclaró. Y agregó: "Y sigue sin pagar la mitad del alquiler. Debe 16.500 dólares al valor blue, porque uno cree que los contratos en dólares se pagan en pesos, pero no".

"Son 2.650.000 de pesos si hacemos la conversión. No pagó en todo el año", sentenció Ninci. Recordemos que a mediados de agosto, Xipolitakis reconoció que no estaba pasando un buen momento económico y confesó que recurrió a los canjes en medio de la cuarentena obligatoria para poder ofrecerle una mejor situación a su hijo.

"Para mí es una bendición muy grande que existan los canjes, porque hacen -junto a mi gran familia- que no nos falte nada", reconoció "la griega" en aquel momento en diálogo con Los ángeles de la mañana

"No tengo otro tipo de ingreso y hace más de un año que me dedico solamente al cuidado y a la crianza de mi hijo cien por cien", aclaró, dando a entender que el arreglo económico con su exmarido no le alcanza para cubrir los gastos mensuales.