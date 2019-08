Ricky Martin y Maluma adelantan el video de su nuevo hit juntos

28 de agosto de 2019 • 14:03

"No se me quita, esto no se me quita, el sabor de tu boca sigue estando en mi boca", así, bien rítmico y con rima es el estribillo del nuevo tema de Ricky Martin y Maluma y ambos han adelantado en sus respectivas redes sociales lo que será el video de lo que va en camino de ser un hit.

En dos días se podrá ver el video de " No se me quita", y para calentar motores ya se puede observar un adelanto del video en donde Ricky y Maluma bailan y cantan en una playa rodeados de mujeres en traje de baño al estilo de Baywatch.

"No se me quita" es uno de los temas del nuevo album de Maluma, 11:11; y es el segundo en el que se los ve juntos pues ya compartieron el exitoso "Vente pa´ca", en 2016. "Esta combinación no falla parceros. soon", es el epígrafe que acompaña el fragmento del video que seguramente será un nuevo hit en sus carreras.