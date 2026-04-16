Sebastián Yatra en la Argentina: su conexión con el público, el invitado especial y la bebida que probó en el escenario

Después de cuatro años, Sebastián Yatra volvió a Buenos Aires con su gira Entre tanta gente tour. Luego de pasar por Uruguay y antes de seguir viaje a Chile, el cantante colombiano aterrizó en el Movistar Arena para regalar una noche mágica, de esas que oscilan entre la euforia pop y la balada íntima.

Más allá del repertorio musical —que pasó por todos sus clásicos sin dejar de lado sus últimos lanzamientos— , el corazón del recital estuvo puesto en los pequeños gestos. El artista colombiano dialogó con el público, le dedicó temas, le cedió el micrófono para cantar, lo abrazó, se sacó selfies y hasta le pidió consejos sobre cómo preparar un fernet. También, se permitió bajar el ritmo (y bajarse del escenario) para generar una atmósfera íntima desde una tarima montada entre miles de personas. Ese contraste —la cercanía en medio de la multitud— es uno de los sellos característicos de esta nueva etapa de su carrera; una etapa que está centrada en lograr una conexión más auténtica y humana a través de la música.

Del pop a la emoción

Desde antes de que se apagaran las luces, el clima era de expectativa. Mientras los clubes de fans desplegaban toda su artillería para que su ídolo pueda divisarlas desde el escenario, los grupos de amigas coreaban sus temas más pegadizos; esos que brotaban desde los parlantes del estadio como antesala de lo que estaba por suceder. Familias enteras, con hijos pequeños, sostenían carteles dedicados al músico, lo que confirma que Yatra es un artista que trasciende generaciones.

Cinco minutos después de la hora pautada, el estadio de Villa Crespo se oscureció por completo y el escenario tomó total protagonismo. Un hombre enfundado en un mameluco apareció en escena simulando terminar de ajustar la infraestructura de caño que serviría de “caja musical” para la banda compuesta por seis músicos: un baterista, dos tecladistas y tres guitarristas, entre ellos una mujer que también hacía los coros.

En este concepto de apostar a la conexión humana por encima del despliegue grandilocuente, el escenario casi que no tuvo escenografía. Sólo una pantalla gigante que abarcaba todo su ancho y algunas puestas en escena con juegos de láser, humo y fuegos de artificio. El repertorio, sin grandes sorpresas pero con una precisión casi quirúrgica, funcionó como un repaso por sus mayores éxitos y su presente musical. “Lienzo” fue el tema elegido para abrir la noche antes de hacer bailar a toda la platea con “Tacones rojos”, “Ojos marrones”, “Traicionera” y “Pareja del año”.

“¡Buenas noches, Buenos Aires!"

“¡Buenas noches, Buenos Aires! Qué placer estar aquí otra vez, en este lugar, en este rincón del mundo que tengo aquí tatuado. Yo estoy tan emocionado de estar aquí con amigos, con la familia, de reencontrarme con muchos de los que vinieron esta noche, con ‘Las traicioneras’ (en referencia a su club de fans) que ya son amigas. Yo sé que muchos de nosotros vinimos a cantar, a sacar eso que tenemos aquí adentro, así que vamos por ello”, dijo el anfitrión de la noche lookeado con una campera de cuero marrón, una camiseta blanca y unos pantalones cargo de color beige.

Antes de entonar su próxima canción, el artista le hizo un pedido muy especial a sus seguidores: “Si hay lágrimas que no sean ni de alegría ni de tristeza, que sean de agradecimiento por estar vivos, por estar aquí, por vivir este milagro al que le llamamos vida y por darnos cuenta de que el milagro somos nosotros”, reflexionó emocionado.

Entre tanta gente...

Alternar sonidos súper explosivos con baladas románticas fue lo que marcó el pulso del show. Los momentos más introspectivos llegaron con “Un año”, “No hay nadie más” y “Cristina”. Sin embargo, la conexión más directa, casi confesional, con el público ocurrió cuando Yatra decidió abandonar el escenario y, como por arte de magia, apareció en el otro extremo del estadio. Allí, sobre una tarima armada entre la multitud, el músico charló con sus fans, improvisó el tema “Melancólicos anónimos” (a pedido del público) e invitó a cantar a quien minutos antes había sido su telonero: Fede Mestre.

“Estuve escuchando a Fede que estuvo abriendo el show y me recordó mucho esos inicios cuando uno arranca con toda la ilusión y te paras enfrente de tu primer público que intimida mucho. Hay noches que intimidan más que otras y yo les confieso que hoy para mí es una de esas noches”, dijo el ex de Tini Stoessel visiblemente emocionado. “Buenos Aires es una ciudad que significa mucho para mí, que ha sido muy importante en mi vida y donde siempre me esperan hermosas emociones al regresar”, agregó antes de invitar al exparticipante de La Voz Argentina a cantar “No hay nadie más”, porque “hay temas que se pueden cantar dos veces”.

“Estoy muy emocionado. Hace años cantaba tus covers y los subía a TikTok. Claramente sos uno de los mayores referentes de la música. Tenerte enfrente y que me invites a cantar con vos es muy fuerte. Gracias”, expresó, entre lágrimas, este joven que era parte del team de Luck Ra y llegó a cuartos de final en el certamen de canto de Telefe.

Para cerrar con broche de oro este “momento ETG”, todo el Movistar Arena se volvió una marea roja. “Coloca el papel en tu linterna cuando suene: “La pelirroja”, decía un cartelito que reposaba en cada asiento. Para los fans de Yatra sus deseos son órdenes y, al sonar los primeros acordes, las tribunas se tiñeron de colorado.

Cantar con amigos

Siguiendo el espíritu de conexión y emotividad que caracterizó a todo el concierto, Yatra no eligió invitados famosos para subir al escenario, sino que prefirió cantar con amigos. El primero de ellos fue Augusto “Alonso” Gioia, un joven con síndrome de Down que se hizo conocido en las redes sociales por ser fanático de Yatra. Juntos, estrenaron el tema “Lo que me pasa con vos”. “¿Cómo está Buenos Aires? Los quiero mucho. Vamos a cantar una canción romántica nueva para toda la gente que queremos”, lanzó este influencer que hoy es figura de TikTok y del mundo del streaming.

Luego, llegó el turno de homenajear a su tierra, Colombia, con un buen vallenato. “Tengo la gran fortuna hoy de poder darles un regalo muy especial porque uno de los artistas que lleva este género en la sangre vino a darnos una serenata: Buenos Aires, con ustedes el maestro Silvestre”, gritó antes de entonar a dúo “Una vaina bien”.

El amor por su bandera y por sus amigos siguió al interpretar “Cucaracheo” junto a Jey Cabala, ese “hermano” que conoce desde los 8 años y con el que comparte una debilidad: las argentinas.

Por supuesto que no faltaron sus guiños a la Argentina; un país que (como se encargó de repetir durante todo el show) siente como su segunda casa. Además de pronunciar algunas palabras en lunfardo y vestir la camiseta albiceleste, el músico hizo una pausa en pleno show para probar el fernet, una bebida típica de nuestro país. “Ahora me toca armarme mi primer fernet. Pero necesito de la ayuda de ustedes porque no tengo ni idea de cómo se hace”, dijo quien, guiado por el público, preparó su propio trago. Tras algunos sorbitos, Yatra se dispuso para la última parte del espectáculo: esa que convirtió a todo el predio de Villa Crespo en un boliche bailable.

Un cierre a pura fiesta

Después de emocionar al piano con temas como “Como mirarte” y “Devuélveme el corazón”, no hubo más tiempo para lágrimas. Por el contrario, la tanda final estuvo plagada de coreos y sorpresas. Es que, en un nuevo guiño a nuestro país, el cantante reversionó hits como “Por perro”, “Ya no tiene novio”, “Chica ideal” y “Robarte un beso” en clave de cumbia.

Con un Movistar Arena convertido en una fiesta, llegó el gran cierre con “Vagabundo”. Mientras una lluvia de papelitos caía sobre las primeras filas, Yatra emprendió la despedida: “Buenos Aires, te adoro”, escribió sobre el lente de una cámara reconfirmando una vez más su pacto con el público argentino.