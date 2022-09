Tras una nueva denuncia, el sobrino de Ricky Martin rompió el silencio: “Que reine la verdad”

Cuando parecía que todo se había calmado y las acusaciones habían quedado atrás, la decisión de Ricky Martin de demandar a su sobrino por calumnias e injurias volvió a encender la polémica. Y ahora, Dennis Yadiel Sánchez, no solo habló públicamente sino que volvió a ratificar su denuncia por abuso sexual contra el cantante.

Todo comenzó en julio pasado cuando el joven de 21 años e hijo de Vanesa Martin (media hermana del artista) afirmó ante la Justicia que había sido víctima de abuso doméstico e incesto por parte de su tío. Sus dichos y una posible condena que rondaba los 50 años de cárcel, armaron un gran revuelo mediático y judicial que puso a Ricky Martin en la primera plana de todos los medios.

Sin embargo, a las semanas, el propio Sánchez terminó pidiendo que se desestimara el caso y el boricua quedó absuelto. “Estoy frente a las cámaras hoy porque realmente necesito hablar para poder empezar mi proceso de sanación. No me pude defender por dos semanas porque estaba siguiendo un procedimiento en el que la ley me obligó a no hablar hasta que estuviera frente a un juez. Gracias a Dios que estas acusaciones fueron consideradas falsas, pero voy a decirles la verdad. Esto ha sido muy doloroso. Esto ha sido devastador para mí, para mi familia, para mis amigos. No se lo deseo a nadie”, expresó el intérprete, muy conmovido a través de su cuenta de Instagram.

Ricky Martin se explayó sobre la denuncia en su contra Capturas

En su descargo, también se dirigió al hijo de su media hermana, a quién acusó de padecer trastornos mentales: “A la persona que estaba diciendo estas tonterías le deseo lo mejor y que encuentre ayuda para que pueda empezar a vivir una nueva vida llena de amor, verdad y alegría, y [deseo] que no lastime a nadie más”, lanzó.

Sin embargo, a las semanas, fue él quien decidió sentar en el banquillo de los acusados a su familiar demandándolo por 20 millones de dólares. Según su defensa, Sánchez es un “inadaptado” que se jactaba de ser su sobrino y que le enviaba hasta diez mensajes al día durante un período de cuatro meses. A su vez, fue acusado de publicar el número de teléfono celular del cantante en Internet y creó una cuenta de Instagram para uno de sus hijos, algo que puso muy nerviosa a toda la familia.

Y casi como si se tratara de un dejavú, dos meses después de aquel episodio, Dennis Yadiel volvió a denunciar a su tío y entregó nuevas pruebas a la Justicia. En esta nueva acusación, que se llevó a cabo el 9 de septiembre en Río Piedras, Puerto Rico, el joven alegó que el cantante lo agredió sexualmente y cometió actos lascivos contra él entre 2013 y 2015, cuando era un menor de 12 años.

De hecho, días después de concretar la nueva demanda, Sánchez habló por primera vez públicamente del tema. En diálogo con el ciclo Siéntese quien pueda, el puertorriqueño detalló que “la división de Delitos Sexuales de la Policía de Puerto Rico abrió una investigación por las evidencias que hemos presentado y todo lo que ha sucedido desde que yo tenía 12 años”. Y reveló: “Deseo con la mayor fuerza que prontamente salga toda la evidencia y se me haga justicia en el Tribunal. Esto no es fácil para mí ni para mi familia, pero vamos para adelante con la verdad”.

Tras negar que Ricky Martin se haya puesto en contacto con él, el joven desmintió tener problemas mentales como insinuó su tío: “Es totalmente mentira, eso es simplemente una estrategia para cambiar la narrativa”. En cuanto a sí hace esto por dinero, explicó: “Hay evidencias sólidas. Están haciendo sus investigaciones y entrevistando a todas las partes”.

Si bien no pudo dar mayores detalles debido a que hay una investigación en curso, Sánchez expresó: “Cuando se resuelva todo, salgan las evidencias y se resuelva, yo podré hablar”, remató mientras hizo un único pedido: “que reine la verdad”.

A raíz de esto, el artista enfrentará un nuevo proceso legal y, si bien su vocera, Helga García, advirtió que por ahora no emitirá declaraciones al respecto, en los últimos días el cantante envió un sutil mensaje a través de sus redes sociales al republicar las imágenes de buenos deseos que le hicieron llegar los clubes de seguidores que tiene alrededor del mundo. Con la leyenda: “Mucho amor mi gente”, fue que el puertorriqueño demostró que el cariño le da la fuerza que necesita para continuar hacia adelante y para librar la batalla igual que lo hizo en la ocasión anterior.