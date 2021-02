Rob Lowe habló sobre el abuso de sustancias en Hollywood y sus adicciones

Superar su adicción a las drogas y al alcohol hizo que Rob Lowe no solo construyera una carrera valorada en Hollywood, sino también una familia consolidada que es su mayor orgullo. El actor, que nunca ocultó su lucha por salir adelante, habló abiertamente sobre su pasado y el abuso de sustancias, algo que reconoció que es muy común en la industria cinematográfica.

“La única forma de comenzar a recuperarte es siendo honesto contigo mismo minuto a minuto. Sin secretos, sin doble vida, tenés que ser real”, le dijo la estrella a Variety durante una entrevista brindada exclusivamente para generar conciencia sobre el tema. “Cuanto más tiempo pasás en rehabilitación, más fácil es ser honesto”, agregó.

Lowe comenzó a beber siendo un adolescente. A los 13 años, cuando sus padres se separaron, se mudó de Ohio a Malibú, California, en donde se hizo amigo de los chicos del barrio: Chris y Sean Penn, Charlie Sheen y Emilio Estevez. Su incipiente trabajo como actor y el nuevo contexto de vida lo llevó a probar el alcohol. “Así era la industria en aquel momento: la regla era que la gente exitosa tomaba cocaína”, contó.

Cuando tenía 17 años logró su primer gran papel en la pantalla grande al ser elegido como parte del elenco de Los marginados, junto a Tom Cruise, Patrick Swayze, Emilio Estevez, Ralph Macchio y C. Thomas Howell. “Todos los días, cuando terminábamos de grabar, nos subíamos a una combi y la producción nos daba una caja de cervezas”, reveló sobre lo que ocurría en el backstage del largometraje dirigido por Francis Ford Coppola. “Esto era en los estudios de Warner Bros, lo más comercial que te puedas imaginar”, señaló.

“Siempre estaba ese maravilloso momento cuando, siendo un drogadicto, ibas al set de grabación y buscabas en qué departamento vendían la ‘coca’. Era tan usual como buscar el servicio de catering”, recordó. “Por suerte esos días han quedado muy, pero muy atrás”, aseguró, aunque también admitió que los actores suelen tener una tendencia a las adicciones. “Hay muchos que batallan contra esto en nuestra industria. Hay algo en la personalidad de aquellas personas que son atraídas por Hollywood”.

El camino a la recuperación

Rob Lowe junto a su mujer y sus dos hijos Instagram

“Lo único que puede llevarte a estar sobrio es querer hacerlo. El riesgo de perder tu matrimonio, tu trabajo, terminar en la cárcel o lo que sea que te amenace, no será suficiente. Tiene que estar en vos. La razón por la cual las personas no se recuperan en un 100% cuando se internan en algún programa, es que no están listas”, afirmó Lowe.

Para él, la fecha clave del fin de sus adicciones fue el 10 de mayo de 1990, día en el que se internó en un centro de rehabilitación. “No estaba listo hasta que lo estuve”, aseguró y agregó: “Me di cuenta que tenía que hacer algo cuando me llamó mi mamá y no pude atenderla porque estaba con mucha pero mucha resaca y no quería que se dé cuenta. A través de la contestadora automática la escuchaba decirme que mi abuelo, al cual amaba, estaba muy mal en el hospital y que necesitaba mi ayuda. Mientras ella hablaba yo pensaba, ‘necesito tomarme media botella de tequila ya mismo para dormirme así cuando me levanto atiendo el teléfono’”.

“Todo lo que sé de la vida vino gracias a que estuve en rehabilitación y logré estar sobrio”, admitió. “Con el correr del tiempo no se vuelve más fácil, pero sí más gratificante”, contó Lowe, quien también aseguró que no hubiese logrado nunca la carrera que tiene hoy de haber continuado con el alcohol. “Lo mejor de recuperarte es que comenzás a vivir una vida auténtica, con tus verdaderos valores y siendo quien realmente eres”, consideró.

LA NACION