Rod Stewart y su numerosa familia disfrutaron de unas vacaciones juntos

En medio de su gira mundial, Rod Stewart hizo una pausa para pasar unos días con su familia en España. El cantante disfrutó de unas cortas vacaciones con siete de sus hijos y algunos de sus nietos, con los que posó para una fotografía familiar.

El músico de 78 años se puso en el medio de todos sus descendientes, al lado de su esposa Penny Lancaster, de 52 años. Junto a ellos estaban los hijos de la pareja, el menor, Aiden, de 12, y Alastair, de 17. En la postal también se ve a Renee, de 31 años, y Liam, de 28, fruto de su relación con la actriz Rachel Hunter, así como Ruby, de 36, hija de su romance con la modelo Kelly Emberg.

También estaban Kimberly, de 43 años, y Sean, de 42, los dos hijos que Rod tuvo cuando se casó con la actriz Alana Stewart. Entre los nietos se encontraban la hija de Kimberly, Delilah de 11 años, fruto de su relación con Benicio Del Toro, y los pequeños mellizos Louie y Otis, de dos meses, en los brazos de sus padres.

La única ausente de la fotografía fue la primera hija de Stewart, Sarah Streeter, de 59 años, a la que dio en adopción cuando era un bebé, pero con la que tiene contacto permanente. El cantante tuvo en total ocho hijos con cinco mujeres diferentes.

“Cuando le dije a mi padre que me iba a casar, él me dijo: ‘Sos demasiado joven´”, recordó Stewart hace unos años durante una entrevista con la revista People haciendo referencia a su primera esposa, Alana Stewart, con quien se casó en 1979. “Y tenía razón. Todavía me quedaba mucho por vivir y festejar”, tal y como lo demostró a lo largo de una vida llena de excentricidades.

La pareja terminó divorciándose en 1984, pero seis años después, el intérprete volvió a encontrar el amor con la modelo Rachel Hunter, a la que le llevaba 26 años. “Cuando me casé por segunda vez con Rachel [a los 45], pensé que ella era realmente la indicada, pero me volví a equivocar”, confesó.

Fue Hunter la que rompió la relación con Stewart en 1999, tras nueve años de matrimonio. Apenas unos días después, conoció a la persona con la que comparte su vida actualmente, la modelo Penny Lancaster. “Rachel rompió conmigo un lunes por la noche. Fue desgarrador. ¡Nadie deja a Rod!”, bromeó Stewart durante su charla con la revista. “Pero ese mismo sábado por la noche conocí a Penny en el hotel Dorchester de Londres. El bajista de mi banda, Carmine, me dijo: ‘Escuchá, acabás de salir de un largo matrimonio de nueve años. Aún no estás listo”, relató.

“Penny ha reparado mi corazón en más de un sentido”, afirmó Stewart, que se casó con la modelo en 2006. “Es una relación perfecta”, aseguró, aunque confesó que tuvo que pasar primero por numerosas experiencias hasta encontrar al que ahora llama “amor de su vida”. “Siempre les digo a las chicas de mi banda y a mis hijas: ‘Una mujer tiene mucho por vivir y hacer. ¡Concentrate en tu propia vida! ¡Olvidate de los hombres!”.

El músico es conocido por su compromiso político y social. Hace unos meses acogió en su casa a una familia de refugiados ucranianos. Según contó al periódico británico The Mirror, el cantante se encargó de buscarles y costearles una vivienda, sustento y educación para los hijos de la familia.

Pocos días después de eso, fue noticia por su negativa a actuar en el Mundial de Qatar por motivos éticos. El músico lo reveló en una entrevista con el diario The Sunday Times: “Me ofrecieron más de un millón de dólares hace 15 meses por tocar. Lo rechacé. No me parecía correcto ir”, afirmó.

