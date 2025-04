Pedro Pascal, sobre el sorpresivo destino de su personaje en The Last of Us: “No pienso mucho en eso, porque me entristece”

Desde el momento en el que se emitió el último capítulo de la primera temporada de la serie basada en el famoso videojuego, todos los amantes de The Last of Us se preguntaban qué pasaría con el Joel, el personaje interpretado por Pedro Pascal. La respuesta se hizo esperar mucho menos de lo que muchos esperaban.

El impactante giro del segundo episodio de la nueva temporada, que lleva por título “A través del Valle”, respeta la trama de The Last of Us Parte II, la segunda entrega del videojuego: mientras una intensa tormenta de nieve se cierne sobre Jackson, Joel salva a Abby (Kaitlyn Dever) de una horda de infectados, pero al darse cuenta de que su salvador es el hombre que está buscando para vengar la muerte de su padre, los conduce a él y a Dina (Isabela Merced) a una trampa mortal.

Una vez que los tres están en el refugio junto a los demás exmiembros de Las Luciérnagas, Abby los retiene como rehenes y revela que es la hija del médico al que el protagonista disparó en la cabeza en el final de la primera temporada para salvar a Ellie (Bella Ramsey). Luego, le dispara a Joel en la pierna y lo golpea con un palo de golf. Tras golpearlo salvajemente, termina asesinándolo, frente a la mirada horrorizada de su joven protegida.

Al ver estas escenas, muchos se preguntaron si el actor era consciente, a la hora de firmar el contrato, de que su participación en este tramo de la serie de HBO iba a ser mínima. Y Pascal no se anduvo con rodeos a la hora de responder. “No me dijeron: ‘Vamos a matarte al principio de la segunda temporada’”, declaró el chileno a Entertainment Weekly. Y aclaró: “Pero siempre se acordó que el guion se mantendría fiel al material original de una manera específica y que la obligación, digamos, práctica y exclusiva, era para la primera temporada. La muerte de Joel estaba prevista, solo era cuestión de decidir cómo y cuándo ”.

Pedro Pascal, en una escena de la nueva temporada de The Last of Us

En declaraciones a HBO, Pascal añadió al respecto: “Siento un gran respeto por el nivel de compromiso que la gente tiene con un videojuego, una serie, una película o un libro. Lo experimento yo mismo. He lanzado libros por toda la habitación porque su impacto es tan profundo en mí y en la experiencia de la historia. Creo que es increíblemente doloroso para la gente y, sin duda, eso es un logro brillante de la narrativa”.

En cuanto a la experiencia de aparecer en el set con el maquillaje que simulaba sangre en todo su rostro y parte de su cuerpo, indicó: “Fue interesante entrar en el estudio y ver las reacciones en los rostros de la gente. No era de repulsión, sino de angustia”.

El primer capítulo de la segunda temporada muestra a Joel y Ellie establecidos en Jackson HBO

En la entrevista que le brindó a EW, se sinceró sobre cómo sobrelleva la muerte de su personaje: “ Todavía estoy en plena negación. Me niego a que todo haya terminado . Sé que estoy conectado para siempre con muchos miembros de la experiencia y simplemente tengo que verlos en otras circunstancias, pero nunca más lo haré interpretando a Joel en The Last of Us. Y no, no pienso mucho en ello porque me entristece ”.

La serie se basa en el derrotero de Joel y Ellie, un hombre adulto y una adolescente que le es inmune a la mordida de los infectados. La intensa relación entre los personajes parece haber tenido su correlato fuera de cámaras. Por eso, Ramsey fue otra de las personas consultadas sobre la muerte del personaje y el adiós de Pascal a la serie: “ Sabía que Joel iba a morir, pero al leerlo en el guion me daba miedo llegar a ese momento… y lloré. De hecho, lloré desconsoladamente. Es la primera vez que lloro leyendo un texto”, indicó la actriz.

La química entre Pedro pascal y Bella Ramsey fue fundamental para que la serie se convirtiera en un éxito

En una entrevista con Variety, el cocreador de la serie, Craig Mazin, explicó por qué el equipo creativo decidió que el segundo episodio de la segunda temporada era el momento adecuado para darle vida en la pantalla al momento “tremendamente horrible”. “Existe el peligro de atormentar a la gente. No es lo que queremos hacer”, explicó Mazin. “Si la gente sabe que va a ocurrir, empezará a sentirse atormentada. Y quienes no lo sepan lo descubrirán, porque hablarán de que aún no ha aparecido. Nuestro instinto fue asegurarnos de que, al hacerlo, se sintiera natural en la historia y no fuera una metafunción de nuestro deseo de molestar a la gente”.

Neil Druckmann, otro de los creadores de la franquicia, agregó: “En definitiva, creo que necesitábamos volver a la serie. Porque incluso en el juego, hay como una hora o algo así antes de llegar a este momento. Pero también sabíamos que tenía que ser lo suficientemente temprano, porque este es el incidente que desencadena esta historia. Así que sí, siempre elegimos todas las variantes, pero a medida que avanzaba la temporada, sentíamos que nos estábamos demorando un poco en lugar de llegar al meollo de la historia”.

LA NACION